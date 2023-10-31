郭羨妮等潘紹聰拍《死鬼老婆》電影版 恆仔深情感動觀眾 (21:44)

「鬼王」潘紹聰領軍的「恐怖在線」15週年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」在香港藝術中心公演，11月4日尾場演出。連日不少圈中人捧場及擔任嘉賓，第10場有郭羨妮、第12場是黃夏蕙任嘉賓。

潘紹聰透露幾年前計劃將《死》劇開拍電影，但遇上疫情因而暫時擱置。原來《死》劇的電影版，他早已屬意郭羨妮演出，兩人在第10場的分享會上談及此事。郭羨妮表示在等潘紹聰拍板開戲，她說︰「揾我梗係做，不過大家睇咗呢個舞台劇先，真係好值得入場睇。」談到今次入場觀後感，她說︰「我從來未睇過靈異舞台劇，感覺好似入咗鬼屋咁，驚嚇位真係好驚，直頭想講粗口。」

郭羨妮表示喜歡聽鬼故，是《恐怖在線》的付費會員。在台上她分享被鬼壓經歷，有次因太累，下午在家睡覺時竟然遇「鹹濕鬼」，她說︰「嗰日我真係好攰，瞓瞓吓feel到有啲嘢，聽到好嘈聲音，但聽唔明講乜，感覺有嘢好似從下摸上來，仲覺得有嘢惜埋嚟，(潘問︰男鬼？)我唔知，心入面咩都念晒，掙扎咗一陣先至郁得番。自從嗰次之後，我一個人就唔敢熄燈瞓覺。」

第12場嘉賓黃夏蕙，她盛裝打扮到場，吸引不少觀眾找她合照，入場時獲全場觀眾報以歡呼聲。黃夏蕙分享靈異經歷，回想多年前，帶隊與已故鄧碧雲、梁醒波等一行60多人，到海外登台做大戲。他們入住一間酒店，其中一間房不出租，但房間不足故安排兩個女仔入住，當晚她們感覺被打。黃夏蕙到該房間看究竟，見到牆滲出血水，後來才知曾有人在這房間過身。

《死鬼老婆》中趙善恆（恆仔）飾演酒吧調酒師，對亡妻十分深情，感動不少觀眾。他說︰「每場感受好唔同，好新鮮，同拍戲好唔同，行出台演戲感覺好刺激，大家都好合拍演得好開心。」至於飾演酒吧老闆娘妹妹的蔡曉童（童童）說︰「首場好緊張，可能舞台經驗少，但我同自己講『你做到㗎！』，睇到首場開得好好。嗰場離別戲，睇到有觀眾呻鼻涕，驚嘅時候觀眾又會捉實身邊人，睇到觀眾同身邊人有互動都好開心。」

（即時娛樂）