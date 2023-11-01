香港人在北京｜「阿喱」被封世紀渣男 洪永城孖陳星妤演吻戲 跟老婆備案 (13:15)

當看見蘇菲穿上自己的衣服時，Helen即爆Seed說：「即刻同我除佢落嚟，你係咪聾㗎？」（大會提供）

無綫台慶劇《香港人在北京》踏入結局周，昨晚（31日）劇情高潮迭起，與老公港仁（陳展鵬飾）鬧矛盾的Helen（吳若希Jinny飾），被狗仔隊發現與張帥（梁漢文飾）「同居」，港仁為保護Helen遂答應出席記者會，澄清太太與張帥關係清白；雖然緋聞得以平息，惟港仁和Helen夫妻關係進一步破裂！

另邊廂阿喱（洪永城Tony飾）、Funny（傅嘉莉飾）和淼淼（陳星妤飾）的「愛情三角錯」亦變得更複雜，昨晚阿喱終於發現淼淼原來是他朝思暮想的「小夢老師」，淼淼亦驚訝阿喱是一直課金給她的鐵粉，兩人情到濃時忍不住咀嘴，仍深愛阿喱的Funny目擊整個過程。

Tony和星妤這場咀嘴戲非常浪漫，星妤早前出席活動時笑言，該場吻戲拍了6小時，對此Tony受訪時解釋：「當日係拍咗6個鐘，不過惜嗰場只係佔好少部分，最終拍出嚟效果非常浪漫，大家都好滿意。」Tony透露拍攝親熱戲前，已向太太梁諾妍備案：「佢都明白嘅，因為佢都係一名演員。」講到不少網民鬧爆「阿喱」是世紀渣男，Tony搞笑地鬧埋一份：「我都覺得阿喱係一個隨波逐流嘅渣男，冇咩人生目標，我都覺得呢種男士真係唔好！演呢個角色其實都幾難處理，但都覺得幾好玩嘅。」阿喱最終會揀Funny還是淼淼？Tony大賣關子：「希望阿喱嚟緊會做番一個啱嘅決定，揀啱人生伴侶係人生最重要一環！」

昨晚一集尾聲，婚姻亮起紅燈的港仁借酒澆愁，蘇菲（蔡潔飾）送他返回文創園家中期間，被港仁嘔到周身都係，蘇菲只好借Helen衣服更換，剛巧Helen此時回到文創園。今晚（11月1日）一集，Jinny和蔡潔再次上演正面交鋒戲碼！

當看見蘇菲穿上自己的衣服時，Helen即爆Seed說：「即刻同我除佢落嚟，你係咪聾㗎？」蘇菲脫下衣服還給Helen，Helen接過衣服後，再狠狠拋落地說：「呢度唔係你屋企，唔該你即刻走。」蘇菲臨走前不忘挑機說：「如果你有當呢度係你屋企，你就唔應該去其他男人屋企過夜，仲要畀人影到！」火藥味十足。

（即時娛樂）