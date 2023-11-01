羅祝｜蔣祖曼演八面玲瓏老闆娘 靠「男手下」指點提升女人味 (13:30)

談到角色造型，祖曼指以西部牛仔Feel為主，並謂很難得在劇集中穿裙子亮相。（大會提供）

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》）昨晚（10月31日）有新角色及新地方登場，分別是陸和客棧的老闆娘英華（蔣祖曼飾）與各有特色的手下：金魚（唐嘉麟飾）、木村（張韡騰飾）、忟水叔（黃煒溏飾）、火爆姐（尹詩沛飾）、魯土（程浩駿飾），以及陸和客棧所在位置-第八區。

劇情講述梁山伯/萬事通（陳豪飾）受傷後獨自到了第八區，遭英華兒子皓仔（何珀廉飾）救起，並藏在客棧中；及後山伯意外洞悉英華賊婆身分，遭英華槍指意圖滅口，祖曼該幕表現甚有台型；與此同時，山伯憑英華額頭上胎痣，認定對方是童年好友。

昨晚是祖曼（Joman）晒冷之夜，除了大晒型格花式開槍，又先後以5個不同造型登場，情緒變化及起伏亦很大；在開首的跳舞場口，Joman是八面玲瓏、風姿綽約的老闆娘；以「計中計」引老千易先生（李啟傑飾）上釣時、是溫柔和順的小鳥依人；發現不速之客梁山伯時、是狠勁十足的不耐煩市儈女；面對手下時、是時而發惡、時而有義氣的霸氣Leader；面對愛兒皓仔時、是溫柔的慈母。

談到是次角色，祖曼笑言付出了不少第一次，包括跳舞及拍打戲，當中最大挑戰是跳舞：「劇組之前已經安排咗跳舞老師教我，拍嘅時候現場又有舞指，最好笑係拍嗰陣成班『手下』為咗等我跳得輕鬆啲，個個跟住我一齊跳。」祖曼續指拍《羅祝》拍得勁開心：「我真係未試過開工係笑到想嘔，成Team陸和館實在太好玩。」

祖曼笑指劇中嫵媚場口全靠陸和館一眾男手下教路，談到角色造型，祖曼指以西部牛仔Feel為主，並謂很難得在劇集中穿裙子亮相：「造型嘅配件都幾多，除咗恤衫、仲有束衣背心同好多裙，我好少拍劇著咁多裙，另外仲有長Boot、槍袋、頸鏈、假髮，出到嚟效果好好。」

另外，暗戀Molly（鄺潔楹飾）多時的密林（吳子冲飾），經杜拉（江美儀飾）慫恿後主動出擊與弟弟密田（徐文浩飾）爭奪美人，令Molly大感氣結及為難；由於不少網民覺得江美儀在劇中相當有可疑，如今擺明出手挑撥密林與密田關係，網民說：「佢係棉裏針」、「佢一定有啲嘢，話晒係視后」。

（即時娛樂）