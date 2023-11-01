獎門人｜陳茵媺預濕身穿泳衣打底 連詩雅認舞技有待改進 (14:24)

曾志偉、陳茵媺（Aimee）、連詩雅（Shiga）、吳業坤（坤哥）等，昨晚（10月31日）錄影《獎門人台慶感謝祭》，曾志偉手術後首度回歸重掌節目，但依然拒受訪，節目中被「獎老」錢嘉樂問久未露面去了哪裏？曾志偉只笑道：「返咗印度！」

Aimee表示入行至今，因為宣傳新劇有機會首次上這遊戲節目，未玩前已緊張，老公陳豪叮囑放鬆心情，會濕身要準備雨褸，她亦準備好泳衣打底。問可有和子女在家練習「爭凳仔」？她說：「梗係冇啦！屋企唔可以爭嘢，大家要分享。我鍾意玩『口噏噏』，因為我唔識睇中文，睇嘴形可能會估啱。」

連詩雅內地演唱會大跳Blackpink成員Jisoo歌曲《FLOWER》被狠批，她說：「我都知自己有待改進，睇到很多留言，好多謝大家咁留意，我會繼續努力，希望下次開騷跳得好啲，今次準備時間不足，綵排時都有7、8成，但上台緊張一定有啲減分，唔會驚咗下次開騷唔跳，畢竟已入行10幾年，係時候要跳出框框，想挑戰自己嘗試多一啲，冇理由少少挫折就放棄，我都覺得今次做得唔夠好，下次做得好啲，也希望在香港開騷。」

吳業坤向連詩雅表示如跳舞欠信心，可以向他借鏡，他開騷也曾被指跳到似幼稚園畢業禮表演，跳了10幾年還是這樣，他說：「但我相信你有天分，一齊努力，下次一齊跳，一齊開花啦！」

（即時娛樂）