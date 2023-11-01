周處除三害｜阮經天追殺袁富華 爭做頭號通緝犯 影帝殊榮曾成枷鎖 (14:42)

台星阮經天（小天）和王淨接受王鎮泉訪問，暢談由黃精甫導演的電影《周處除三害》的拍攝苦與樂，節目今晚（1日）9時在J2台的《娛樂新聞報道》中《Star Talk》環節播出。

小天表示《周處》為一部犯罪電影，戲中飾演「極惡之人」，參與演出的還有袁富華（Ben哥），戲中他跟王淨有一場火辣牀戲。王淨形容跟Ben哥演對手戲時，有種伴君如伴虎感覺，她說︰「有一幕他拿酒瓶砸人頭的戲，當時我只是拉背鏡頭，但還是感覺到兩腳在發抖。」談到牀戲，大家非常專業，很有效率快速完成。小天補充拍攝完後，監製烈姐（李烈）即時取走記憶卡，防止照片流出，非常貼心。

現年25歲的王淨，在22歲時憑《返校》贏得台北電影節最佳女主角獎後，有段時間常對自己提出「問號」。在懷疑的人生中，全靠身邊人的鼓勵，才可以走下去︰「能夠獲獎當然非常感謝，但也很壓抑。可幸獲一些自己崇拜的人認可，告訴我繼續努力下去。」

現年40歲的小天，12年前憑電影《艋舺》，獲金馬獎最佳男主角，他自言影帝獎項一度成為枷鎖，幸壓力變成動力︰「回頭看起來，演戲經歷都是好，獎項帶給我壓力，也帶給我必須往前衝的動力。也曾經試過自我懷疑，思考是不是值得這個獎。」他笑言好在跟王淨一樣，獲身邊人鼓勵「繼續走下去」，小天感恩說︰「繼續走下去，就是不要辜負相信我的人。」

《周處》明天（11月2日）上映，故事講述台灣排名第三的通緝犯陳桂林（阮經天飾），決心在臨死前，除掉排名前兩名的對手，爭奪頭號通緝犯之名。在解決「香港仔」（袁富華飾）時，陳桂林解救了被當成「禁臠」的小美（王淨飾）。在追殺頭號通緝犯時，發現對方已去世，尋找的過程中陳桂林同小美產生微妙關係。

（即時娛樂）