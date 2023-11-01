呂爵安對爵屎被呃錢感心痛 斥騙徒衰 柳應廷冇拍拖 感情生活順其自然 (15:30)

男團MIRROR今天（11月1日）出席主題樂園舉行的《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》專場，跟約12000粉絲玩機動遊戲、近距離接觸，共度歡樂時光慶祝成軍5周年。

事前有傳炒燶門票，有人以半價轉售門票，隊長楊樂文（Lokman）多謝大家入場支持，但他們完全不知道傳聞，因為早前飛澳洲拍團綜，故不清楚市况：「順其自然啦，很多事大家控制不到，若然聽到這些傳聞就不開心，就大件事了，反而我們會盡量在今日表現好一點。」

有呂爵安（Edan）粉絲因誤信偶像舉行私人簽唱會，因而被騙逾千元，他獲知此事感愕然，並呼籲粉絲不要信虛假消息，應信賴MIRROR官方網站發布資訊：「心痛粉絲被騙千元，這個不是小數目，覺得騙徒好衰，利用粉絲想見我們心態騙財，希望大家小心。」

柳應廷（Jer）與插畫家Coey傳緋聞，他澄清對方只是相識多年的朋友：「不知為何近來大家好留意我的感情生活，其實我是唱歌的，當然我可以拍拖，拍拖是正常，但這個是我的朋友，感情方面順其自然，我暫時未拍拖。（會不會發展地下情？）不會。」

鏡粉於叱咤頒獎禮記者會前4日，已到位於昂坪市集紮營排隊霸位見偶像，Lokman呼籲粉絲小心及量力而為，因支持MIRROR有很多方式，他說：「等4日實在太久，而且很曬，其實現在有高清畫面，在電視看我們會開心。」

（即時娛樂）