MIRROR到主題樂園賀成軍5周年 姜濤疑「暈船浪」 李駿傑最大膽 (16:21)

男團MIRROR成軍5周年，今天（11月1日）12位成員出席主題樂園舉行的《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》專場，跟約12000粉絲玩機動遊戲、近距離接觸，共度歡樂時光。

姜濤乘船時疑似玩到暈船浪，面露辛苦表情，需由隊友邱士縉（Stanley）攙扶，另外兩位隊友陳瑞輝（Frankie）與陳卓賢（Ian）面露喜悅神情，副隊長江生（AK）、隊長楊樂文（Lokman）、呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer），則組隊玩過山車、盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）則孖住上玩咖啡杯，表現興奮，不時與粉絲揮手，遊戲後又跟粉絲大合照。到中午時分，12子坐花車在園內巡遊，粉絲夾道瘋狂尖叫，氣氛高漲。

談到成軍5周年，Lokman表示能跟隊友們走過這段日子，大家經歷很多，加上可趁周年跟粉絲包場玩，感覺開心，AK說：「之前入來拍攝，發現沒有人的樂園都好開心，大家今日應該玩到自己想玩的遊戲。」Ian因心臟有問題，不能玩太刺激機動遊戲，他表示會主力做陪伴，見粉絲、行街購物、見卡通人物都好開心。

Jeremy獲推舉為最大膽成員，他笑說：「是的，我什麼都會玩，但太刺激遊戲，沒人肯一齊很玩。」教主聞言舉手回應：「我又玩，（怕不怕未吃早餐玩到嘔？）就是空肚沒有什麼可以嘔。」Stanley笑說：「嘔向對面那位，我不會坐他對面！」姜濤亦自爆怕離心力，無意玩機動遊戲，傾向行街輕鬆一下。

（即時娛樂）