劉家昌再爆家事 揭兒子未成年時 醉打公安局長至頭破血流 (16:57)

音樂人劉家昌與前妻甄珍（本名章家甄）及兒子章立衡（前名劉子千）的家事風波及爭產內幕沒完沒了。今天（1日）劉家昌再在微博撰近4000字長文，怒指甄珍寵壞兒子，包括爆章立衡16歲還未成年時，半夜跑到酒吧，喝醉了竟把旁桌的浦東公安局長，打得頭破血流，然後章立衡連夜逃跑送到深圳，再逃到香港。

另外，劉家昌轟甄珍是世上最沒廉恥的母親，更爆她幫兒子召妓，劉家昌寫道：「在你沒有是非對錯的教育下，活生生地毀了孩子。今天逼得我不得不說出你幹得好事。

陪著兒子到北京做宣傳，在旅館竟幫兒子叫妓，這是做母親能幹的事？北京的宣傳打電話給我助手，Simon急忙打給我，他說這種事鬧出來會身敗名裂，一個無知的女人竟幹這種違反人倫下流的事。

章家珍大陸召妓是違法的。台灣歌手去大陸丟台灣人的臉。章立衡，改了姓已（以）後變得很幽默，在臉書上拉了一頭牛讓我吹。告訴你，今天我把人名都寫出來。就是告訴你，他們都會出庭作證的。」

劉家昌直言以前對家事，他不敢接受媒體訪問，因為他認為他的家人太醜陋：「近幾年看你們還在媒體上傷害我的報導，我是該出來，戳破你們的謊言。」

文末劉家昌宣布「跟章家珍法律訴訟」：「贏回的每一分錢都捐做公益，就像我過去演唱會的所得，全部捐給兒童營養午餐和孤兒院，希望孩子都能上學，受到該受的教育。」

（即時娛樂）