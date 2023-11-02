中年好聲音2｜肥媽以送別亡母後出埠登台經歷鼓勵參賽者 (14:35)

無綫《中年好聲音2》將於周日（5日）晚播出新一集《廿六強勁歌金曲淘汰賽！》，26強選手將輪流獻唱曾於《勁歌金曲》獲獎的經典金曲，留在危險區的兩位最低分選手將被淘汰。今集出場的13位選手中，顏米羔、劉威煌、鄭梓浩、譚輝智、古淖文、劉可和陳俞霏均是「5燈選手」，當中的劉可及陳俞霏更曾兩度獲得5燈成績。

曾被批哭腔過重的劉可獻唱Beyond《光輝歲月》時嘗試搣甩哭腔，惟伍仲衡說：「感覺到你特登搣甩啲嘢，但好似變到唔識唱歌咁，一少咗就唔係你！」暫替陳慧嫻出任評審的李蕙敏，更直指劉可揀錯歌。她說︰「有啲歌唔係咁容易Carry，有Beyond珠玉在前，你參賽用呢隻歌就要唱得更好！」上回合團戰獲點名大讚的王玥跳出舒適圈，扭動着身體獻唱王菲的《情誡》。肥媽大讚：「一出嚟成個葉玉卿咁，抵畀多啲分！」伍仲衡則說：「你係一個黑馬，你上次團戰一開口我就眼前一亮，但你今次去到Chorus唔係好Control得到，有一句『談情不似遊街』我聽到『油雞』，即刻覺得肚餓！」

林若盈獻唱李克勤《飛花》時，因家中貓咪入院而表現失準，更坦言「好驚唱唔到落去」。肥媽哽咽表示：「咁樣唔得㗎，冇可憐分！講件真事你聽，我媽喺2002年死，我簽咗合約要去唱歌，我朝頭早送佢上山，晏晝去新加坡唱歌，冇人覺得我係喊嘅，因為The Show Must Go On，我係唔可以畀人知道我媽死咗，我幫人倒數係要表現得開心，呢個係專業。」

（即時娛樂）