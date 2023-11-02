麥明詩探索世界可能性 王丹妮有信心電影路上將有新突破 (19:03)

王丹妮、麥明詩、余香凝、林愷鈴等，早前為化妝護膚品牌拍攝宣傳照，演繹不同風格的魚姬故事。王丹妮早年毅然從模特兒轉戰影壇後，一度因自我懷疑及外界的批評而感到無所適從。她說︰「只要不畏懼、敢於嘗試，命運一定會將你帶到最適合你的地方。回顧過去，我一直不斷嘗試不同角色、終於尋找到屬於自己的位置。我有信心很快會讓大家看到我另一個突破。」王丹妮憑着這種信念而片約不斷，最近便為了準備一個全英文對白的角色，到外地進行4個半月拍攝。

麥明詩表示她眼中的美人魚擁有好奇的靈魂，對未知、洶湧的海洋毫不畏懼。她近日復出幕前為馮允謙MV擔任女主角︰「我希望可以像美人魚般，克服生命的風浪，不斷探索世界的可能性。」余香凝參演過不少電影，最近被提名今年金馬獎最佳女主角。她說︰「作為一位演員，我每次都會在飾演的角色上加上自己獨特的元素，創造出一個個擁有真實靈魂的個體，希望大家都會喜歡各個不同的余香凝。」

林愷鈴小時候已開始學習樂器且熱愛唱歌，她表示神秘優雅的美人魚一直是其音樂靈感之一。林愷鈴說︰「當我寫音樂時，我會想像自己正坐在岸邊，眺望地平線，就像游到海面上窺探陸地的美人魚一樣。每當我進入這種的思想狀態時，總覺得更好的想法和靈感就會不斷出現。」

（即時娛樂）