叱咤2023｜MIRROR全員現身 能否出席頒獎禮仍存變數 (19:38)

男團MIRROR、許廷鏗、陳柏宇、泳兒、張天賦（MC）、炎明熹、李幸倪、鄧小巧、 陳蕾、林家謙、ERROR、Dear Jane及COLLAR等，今日出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在大嶼山昂坪市集舉行的記者會，吸引大批粉絲到場，當中以MIRROR的鏡粉聲勢最大。

MIRROR 12子今日齊人現身，隊長楊樂文（Lokman）坦言他們很想出席頒獎禮，跟其他歌手朋友聚會，但最終能否成事要視乎檔期，暫時仍未確定。MIRROR早前缺席新城勁爆頒獎禮記者會，今日卻出席《叱咤》記招，言下之意是否代表他們只參與叱咤頒獎禮，Lokman說︰「這些是公司安排的。我們早幾天忙於排練MIRROR 5周年的樂園演出，檔期上遷就不到。」姜濤昨天在主題樂園內坐船時似暈船浪身體不適，他笑着回答︰「有點暈船浪，天氣太熱亦有點暈。」 副隊長江𤒹生（AK）說︰「第一次於黃昏時段在城堡演出，看見台下有很多粉絲，天色也很靚。」Lokman表示收到很多粉絲的鼓勵說話，看見他們真摰的笑容，自己都開心到笑。

談到MIRROR對蟬聯組合獎的信心，Lokman稱會隨緣，以做好作品為大前提。對於「我最喜愛的男歌手」競爭激烈，他笑言︰「我信心最大，因為全隊都會投票給我。」AK與陳卓賢（Ian）聞言立即予以支持。盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤亦表示抱平常心，Anson Lo說︰「沒辦法控制獎項，只要大家喜歡作品就夠。」姜濤今年1月1日在叱咤頒獎禮的演出惹來批評，他說︰「如這次再參加，我絕不再落台，驚了﹗（驚什麼？）大家都知，驚嚇親自己。（事前準備好感言避免失言？）我抱隨緣及平常心態，不會準備什麼。」Ian被問對唱作人獎信心時稱︰「沒想太多，只希望所寫的歌帶出信息，令聽眾有共鳴，得到啟發和放鬆心情，這是最大的使命。」

（即時娛樂）