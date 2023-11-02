叱咤2023｜MC稱新歌播放率差擔心成績 ERROR有信心第6年捧蛋 (21:02)

張天賦（MC）、ERROR、泳兒、李幸倪（Gin Lee）及鄧小巧等今日出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會。記者會雖然在昂坪市集舉行，大部分歌手也穿冬裝上陣，身穿牛仔褸的MC到場後除下外套露出麒麟臂，他說︰「不是刻意騷肌﹗我去年穿大褸參與活動，熱到不停流汗。今天很熱，我成功向造型師要求，在外套下加背心作為配襯，很開心﹗」談到對男歌手獎的信心，MC坦言《世一》雖有好成績，但之後的《與我無關》播放率低，令其信心下跌。有指MIRROR將缺席頒獎禮令其得獎呼聲高，MC說︰「我看到自己作品的數據後覺得失望，有點擔心成績。（是否早前到澳門開騷掙『現金獎』而忽略了爭獎機會？）我兩樣也要，希望公司助我扭轉乾坤。」

ERROR只有隊長梁業（肥仔）及副隊長何啟華（Dee）現身，他們指郭嘉駿（193）要演出舞台劇，吳保錡則去了美國接受馬拉松比賽特訓，因此由他們做代表出席記招。阿Dee面色蒼白，他透露因飲齋啡收身而胃痛。談到ERROR過去幾年均在叱咤頒獎禮上捧蛋，兩人笑言︰「今年有信心... 繼續無獎﹗我們雖然已在台下坐了5年，今年仍會出席，繼續坐第6年，反正我們對獎項已看化，沒獎也不會傷心。」阿Dee笑言︰「如果要突破捧蛋殘局，除非是我推出單曲，或有機會。」

泳兒去年奪女歌手銀獎，她對今年成績有保留︰「我今年出歌較慢，會調整以欣賞心態參與頒獎禮。」今年推出了4首歌的李幸倪對獎項很有信心，揚言加入新公司後有更多的推動力。鄧小巧透露上月曾與傳情緒病復發而停工的鄭欣宜見面及閒話家常，指對方依然熱情。

（即時娛樂）