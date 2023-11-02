冰上火花‧劇透｜千帆過度操練肩患嚴重 天城情緒受困 (21:45)

千帆和天城在醫院裏狹路相逢，繼而動武，才發現大家也迷失在百威開拓的路上，看不見終點。（大會提供 / 明報製圖）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）與楊樂文（Lokman）、林愷鈴、柯煒林等，合演的ViuTV劇集《冰上火花》今、明晚將播出第4及第5集，阿豆（張芷澄飾）接管火花仿冰場後迫千帆（陳卓賢飾）戒酒，千帆和阿豆找上前火花教練杜Sir（袁富華飾），求他重執教鞭，又找回舊火花隊成員，說服大家出戰友誼賽，卻發現火花隊失去昔日的光芒。阿Yu（林愷鈴飾）將前往日本工作，阿豆以歡送阿Yu為名找火花隊聚首一堂，希望邀請大家再次重賽。眾人回看當年的訪問錄影片段，看見昔日充滿熱誠的自己及現在頹廢的模樣後黯然神傷。重賽當日，火花隊只有阿豆現身，她希望大家會在最後一刻回心轉意。《冰》劇下星期進入第2周，張立基（馬檇鏗飾）帶領的南亞幫全隊加入火花隊，惟各人也面對不同問題。天城（江𤒹生飾）亦陷入情緒困擾。

《冰上火花》第6至10集劇情︰

第6集

火花招募隊員，南亞幫全隊加入，老大張立基（馬檇鏗飾）卻遲遲未獲杜Sir（袁富華飾）派作正選。看着兄弟們和火花隊混熟，自己卻只能當「執波仔」，心裏不是味兒。阿基的家人發現他偷偷打冰球，長輩們下最後通牒，要他選擇穿上西裝回家打理家族生意，或穿上球衣繼續渾渾噩噩做個毫無價值的人。

第7集

D4聯賽，火花出師不利。負責防守的爸爸（朱鑑然飾）及唏噓（黃奕晨飾），一個太進取不懂與對手保持距離，另一個太保守不敢主動出擊。爸爸和前妻（廖子妤飾）分居後試圖挽回婚姻，一有機會就噓寒送暖，卻把關係推至冰點。唏噓是毒男一名，一晚獨自加班時巧遇阿南（戴妙珊飾）上門向同事討情債。唏噓對她心生憐惜，一見鍾情，但不敢展開追求。場上場下，兩人都受難移的本性所困。

第8集

千帆為爭取首席中鋒之位，訓練至雙手破損仍堅持加操。阿豆努力經營球隊，忙到幾乎沒時間訓練，卻落得連電費也繳不出來，開始懷疑自己投身冰球的決定。老黎（黃溢濠飾）拉肥肉（林家熙飾）一起搞兩餸飯生意，卻害老人院爆發集體食物中毒。賽場上，火花隊表現有如一盤散沙。杜Sir以體能訓練嚴懲，逼問大家打冰球所為何物。

第9集

天城陷入情緒困擾，膝患因而未能痊癒，他模仿百威（柯煒林飾）帶領D4球隊野狗提早勝出聯賽，反而令自己更深陷其陰影之中。上進的黃祖賢JY（王智騫飾）不甘委身弱隊，和火花舊人內訌，適逢暴風隊長李世達（楊樂文飾）出面挖角，開始考慮去留。杜Sir因地獄式執教方式被投訴至冰球總會，慘遭調查。千帆過度操練，肩患愈發嚴重，被杜Sir勒令入院治療。眾人流盡汗水，卻只是不斷敗壞火花的聲譽。

第10集

冰總展開調查，有火花隊員趁機落井下石。杜Sir迷惘自己是不是把火花隊領向了錯誤的方向。暴風隊教練白頭（黃華和飾）邀火花隊跟操，眾人才知原來強隊訓練也離不開單調乏味的基本功。千帆和天城在醫院裏狹路相逢，繼而動武，才發現他也跟自己一樣，迷失在百威開拓的路上，看不見終點。調查有了結果，杜Sir面對抉擇，要不簽悔過書承認犯錯，要不接受被罰停賽。

（即時娛樂）