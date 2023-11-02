吳若希首演女一獲讚 養育子女是最大投資項目 (22:33)

吳若希在無綫劇《香港人在北京》首次擔正女一，搞笑及香艷的人妻演出，贏得口碑。她之前在劇集《旁觀者》演過瘋癲角色表現自然，加上個性大顛大肺，成功吸引《香港人》監製鍾澍佳賞識。她笑說：「可能別人覺得我個樣囂張、高竇，多找我演氣場大的角色，其實我和家人都愛搞笑，長期說話浮跨似在演戲，我可以演低能、搞笑。今次拍攝好滿足，又討得觀眾開心。」孭飛做女主角她未感壓力，對手陳展鵬經驗豐富，令她放心外，與洪永城、戴祖儀、吳業坤（坤哥）亦非常合拍。她爆劇中的已婚男人有共通點，都是不會駁嘴：「洪永城、陳展鵬、監製都好明白，跟女人爭拗無意義，他們開工都好安靜。剛結婚不久的坤哥有嘗試駁嘴，我和戴祖儀狙擊他，他發現會輸就道歉，我都有跟我老公分享。」

他老公Alex是否身同感受？她笑稱沒有：「我經常有讚我老公，他都有講過被讚好開心，只是大家注視我批評他的一面。我們各自理財，他投資不叻，只會老老實實做生意，他的錢都用在供養小孩讀書、生活，作為太太很值得開心。」她除買股票有少少斬獲，養育子女是她的最大投資項目：「我對子女很大期望，但不會做虎媽，迫他們在成長過程做好多事，最重要幫他們培養良好習慣和價值觀，現在會教女兒學習解決問題，又對兒子講人生道理，教他要識時務，他聽到媽媽才是家裏的波士，晚上立即說要跟我睡在一起。」孩子大得快，吳若希故很珍惜親子時刻，但不認同要為家庭放棄事業：「女人有自己事業，說話可以大聲一點。好多人覺得我對老公惡，因為我有自己事業。」未來是否強攻視壇？她說：「睇緣分，做演員很被動，每年最多拍1、2部劇，也要留時間做音樂，唱歌才是我核心事業，不同工作產生不同火花。」

《聲夢傳奇》歌手炎明熹（Gigi）、《中年好聲音》歌手等樂壇新人輩出，吳若希承認網絡世界發展擴大，加大同行的競爭性，但她自信不受威脅：「我覺得公司會有策略，每人的位置、個性不同，只要做好自己就得。我本身無需要競爭，競爭完睇不到再令自己驚喜的事，相信做好作品可帶出驚喜，現階段的我對攞獎欲望不大，心態變得謙卑，只追求穩定事業發展，也很享受過群體生活，希望取得生活平衡。」她本身很歡迎不同類型音樂，並點名大讚Gigi和張馳豪（Aska）有實力，前途無限：「估不到Gigi這個18歲妹妹唱歌感情豐富，有壓場感，她的外表很安靜，但對音樂有想法；Aska亦夠台型，作歌、自彈自唱，也會演戲，若果我是公司高層都會投放資源在全能的藝人身上。」

（即時娛樂）