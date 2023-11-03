Twins宣布明年1月開6場紅館騷 與樂迷分享成軍廿年回憶 (13:43)

Twins宣布將於明年1月假紅館舉行6場《TWINS SPIRIT演唱會》，相隔9年再踏紅館舞台，為粉絲送上Twins的精神及成軍20多年的回憶與感動。蔡卓妍（Sa）及鐘欣潼（嬌）早前穿上鮮紅服飾拍攝演唱會海報，阿嬌拍攝互打搞笑動作時爬到阿Sa身上，兩人卻突然失去平衡齊齊尖叫倒地，幸未有受傷，更笑作一團。阿Sa說︰「佢跌嗰吓真係嚇鬼死，哈哈﹗佢喺我背脊，我想用力拉住佢都搞唔掂，好彩地面有個木箱托一托，阿嬌至冇事。」阿嬌表示︰「我冇事，只係旁邊個工作人員撲過來想幫我時，我又跌得太快，佢手上嘅吹風槍撞落我條頸，有少少痛。」

談到演唱會名字，阿嬌表示「TWINS SPIRIT」是Twins的精神︰「雖然張海報係我哋互打，但我哋嘅精神就係永不放手，所以20年來都冇放開過對方。同今日影相時一樣，永不放手，跌就一齊跌，起身一齊起身﹗」阿Sa強調︰「TWINS SPIRIT就係咁多年坐埋一條船，無論順景、逆景都一齊，開心一齊開心，唔開心一齊唔開心。今次有咁嘅構思，係因為我哋20多年來影過太多靚相，想影啲靚又有另類啲感覺嘅，所以就影啲好玩啲。」阿Sa早前聲帶有事，她坦言也有點擔心，但相信不會有問題。

Twins表示今次演唱會除了舊班底外，也加入新合作班底，所以一定更精彩。阿嬌說︰「我估我哋會比過去演出都辛苦，因為加好多新嘢，但好期待，辛苦得來應該係值得同好開心。」

（即時娛樂）