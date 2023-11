MIRROR沒夏天,12子基本上一連12個月也穿長袖衫出席活動。臨近12月,各大時裝品牌早就推出了秋冬裝,MIRROR無論是前天出席在主題樂園舉行的《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》專場,還是昨天在大嶼山昂坪市集舉行的《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會,也穿上有外套的冬裝。盧瀚霆(Anson Lo)昨晚在Ig限時動態分享這兩天在活動上的片段,留言︰「今日同樣......好熱﹗和昨天的熱......一樣﹗Always stay strong for your loved ones. Never give in to the bad ones. I back you up, we back it up. Goodnight.」