羅密歐與祝英台｜陳茵媺回復女兒身 惡鬥內鬼鄭子誠 (17:14)

祝老太為了掩藏祝英喬真身是祝英台，不惜派手下暗殺忠臣馬文才。事件曝光後，大受打擊的英台與祝老太決裂，並立志回復女兒身與內鬼祝仁義決一高下。（大會提供 / 明報製圖）

陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣等主演的劇集《羅密歐與祝英台》，前晚（1日）及昨晚除了重要配角阿梅（朱斐斐飾）、Hugo（衛志豪飾）及羅密峰（邵展鵬飾）先後中槍身亡，祝仁義（鄭子誠飾）及祝老太（馬海倫飾）亦露出本性。祝老太為了掩藏祝英喬（陳茵媺飾）真身是祝英台（陳茵媺分飾），不惜派手下暗殺忠臣馬文才。事件曝光後，大受打擊的英台與祝老太決裂，並立志回復女兒身與內鬼祝仁義決一高下，以女兒身會見四大家族。

奸性漸露的仁義扮誠懇灌醉麗花（羅毓儀飾）套料，麗花起初表現戒備，但最後仍不虞有詐誤飲菊花酒。一杯即醉的麗花大力地將頭撼在飯枱上，再突然彈起身鬧仁義蝦女人，更揮拳打至仁義流鼻血。

羅毓儀回憶拍攝這場戲時說︰「麗花呢個角色飲少少酒已經會發癲，劇入面子誠對麗花唔係咁好，所以佢醉咗後就將啲不滿發泄晒出嚟。我有飲吓酒，feel吓嗰種類似醉嘅感覺，同埋問吓子誠點樣會似啲，佢教我對眼唔好咁有神，要迷離啲。一開始對住子誠有啲緊張，但因為佢一嚟就散發住好親和嘅氣場，所以好快冇事。子誠成日演反派，但私下非常Nice，仲好有經驗。我記得我打佢時要做double位，我一有少少唔啱位佢已經即刻提到我，結果拍出嚟1、2 Take已經好真。」

（即時娛樂）