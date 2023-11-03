《香港人在北京》今晚大結局 港仁夫婦和好如初 石磊向寶怡表白 阿喱情歸何處 (17:45)

港仁成功𧨾回老婆Helen，惟過程驚險，陰差陽錯下被黑幫追殺。兩人最終逃命至牀底，患難見真情在牀底深情咀嘴。（大會提供 / 明報製圖）

陳展鵬、吳若希、洪永城、戴祖儀、蔡潔、傅嘉莉和吳業坤主演的劇集《香港人在北京》今晚（3日）大結局，陳展鵬飾演的港仁與吳若希飾演的Helen能否和好如初成為焦點。據知，港仁在文創園編劇仔小春（程碩男飾）幫助下，成功𧨾回老婆，惟過程驚險。港仁與Helen陰差陽錯下被黑幫追殺，兩人最終逃命至牀底，患難見真情在牀底深情咀嘴，破鏡重圓。

吳若希回憶拍攝這場戲時十分尷尬︰「點解好地地要喺牀底Kiss？大家就要留意劇情！拍呢場Kiss戲其實有輕微嘅尷尬，因為喺牀下底大家嘅氣息好近，我又冇太多親熱戲經驗，成日都擔心kiss緊時呼唔呼吸好，好驚我呼吸時對方吸咗我呼出嚟嘅氣，咁樣好似唔係幾好，因為二氧化碳嚟㗎嘛！」陳展鵬表示︰「今次我嘅演繹方式係唔想咁演戲，想貼地同真實啲。拍呢場戲其實好舒服，當你回想番同另一半嘅回憶，再親熱番嘅時候，有一種喜悅同緊張嘅感覺。」

Helen、寶怡（戴祖儀飾）及石磊（吳業坤飾）參與歌唱比賽決賽，因耳患問題感到自卑的石磊更會突破心理關口，以手語向寶怡表白。Funny（傅嘉莉飾）將跟隨愛慕她的富二代方晴（付嘉飾）遠走非洲，阿喱（洪永城飾）要決定追回Funny，還是重投女神淼淼（陳星妤飾）懷抱。

（即時娛樂）