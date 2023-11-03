陳奕迅19年歌曲累積播放率達750億 首播新歌MV 梁朝偉驚喜現身 (18:50)

陳奕迅（Eason）今日在澳門舉行新專輯《CHIN UP》 發布會，同時與合作19年的環球唱片續約，獲環球送上寫有「七百五十億」數字的水墨畫，代表他簽約環球至今，歌曲在數位平台上的串流累積播放率。現場率先播放Eason歌曲《社交恐懼癌》的劇場版MV，梁朝偉在MV中驚喜現身。

Eason說︰「這張專輯的製作歷時4年，真實地記錄了我在這4年間的心路歷程，希望在經歷人生跌宕起伏的大家能透過我的歌曲注入能量與活力，鼓勵大家振作精神，用CHIN UP精神面對未來！我向這張專輯的聯合製作人林家謙、李榮浩獻上最真摯的感謝，他們還為這些美好的旋律製作了精彩的編曲。還要感謝我親愛的朋友、真正的傳奇，梁朝偉先生，在《社交恐懼癌》MV中的驚喜表演。回顧與環球唱片這19年間珍貴的點點滴滴，這是一段難忘的旅程，這一路走來的每一步都讓我心懷感恩。繼續前行！我無比期待未來將創造更多美妙的回憶。我們會繼續突破界限，一如既往，keep the CHIN UP！」

Eason請來MV導演分享MV拍攝過程，他表示2021年疫情時錄好《社交恐懼癌》，2022年4月籌備MV拍攝。梁朝偉在MV中飾演開鎖工人， 為被關在門外的社恐代表Eason開鎖。據知，當日拍攝的所有造型設計由梁朝偉一手包辦，藍色制服效應讓不少人覺得有點《重慶森林》633影子重現 。梁朝偉開鎖後，以一個OK手勢及親切笑臉作結。Eason透露本來還邀請了張學友飾演看更，幻想阿飛與阿基的經典重現，可惜疫情下改了幾次期，學友最終不能參演。

Eason問現場歌迷最喜歡專輯內哪首歌，歌迷叫出不同歌曲名字，他聽後大笑︰「你們當我是一個超級市場，我喜歡當超級市場，只要你們選到自己喜歡的東西，聽歌後能有東西拿走就好！」得知自己19年來的歌曲播放率有750億，Eason反問，「嘩，是不是真的？700億？億？原來我做了這麼多東西！這個數字應和多年來跟我一起奮鬥的音樂人分享，多謝他們音樂路上的陪伴，成就我今天的成績。」

（即時娛樂）