周秀娜為動作戲特訓整裂肋骨 黃宗澤︰我哋係苦命鴛鴦 (20:00)

黃宗澤、黃浩然、周秀娜、蔡穎恩等，今日出席無綫台慶劇《叠影狙擊》宣傳活動。周秀娜在劇中有不少動作場面，開拍前接受訓練時傷了肋骨。她說︰「我有個將對手撻落地的動作，我怕整傷對方，故要求武指示範，將我撻落地。幾天後，我覺得胸口痛，最初以為是瘀傷，請同事幫我捽藥酒，後來我連呼吸時也痛，看醫生後才知肋骨裂了，要兩個月才康復，因此劇集開拍時，我是先拍文戲。」被問到是否叫黃宗澤、黃浩然幫忙捽藥酒，兩位男士未等周秀娜開口即說︰「她叫，我們也不敢，會拒絕。」

周秀娜又透露在劇中有場被郭政鴻鞭打兼綑綁的戲︰「拍攝時情緒很激，不知道最終版本會如何。」黃宗澤稱那場戲意識大膽，他看劇本時也想像不到能如何拍，還問導演是否可以這樣拍。他說︰「我和周秀娜是對苦命鴛鴦，我們的右膝也有問題卻要狂奔，落樓梯時痛到要坐下休息一會才可繼續拍。」黃浩然與周秀娜在劇中有接吻場面，他表示兩名12歲及10歲大的兒子平日看到別人接吻時會大叫，這次看到其預告片時卻默不作聲扮沒看見，太太即向他們解釋，說爸爸只是在演戲。

寰亞藝人林皓霆上月尾輕生，終年35歲，失去好友的蔡穎恩玩遊戲時強顏歡笑。她受訪時被問到收到林皓霆的死訊是否很愕然時，只表示「處理緊，其他唔想多講」。工作人員指蔡穎恩正平復心情，指她與林皓霆一同主持的網上節目本來明天（4日）首播，但現在已取消，稍後再作公布。

（即時娛樂）