陳奕迅重提澳門騷被觀眾命令講普通話︰是我做得不好 (20:22)

陳奕迅早前在澳門演唱會上被觀眾命令講普通話，他當時以「你聽唔明咪算囉」來回應。陳奕迅今日在記者會重提此事時說︰「是我做得不好，應該做的是演繹好歌曲。」（鍾偉茵攝）

陳奕迅（Eason）今日在澳門舉行新碟發布會及與環球唱片續約記者會，席間首播新歌《社交恐懼癌》劇場版MV。他受訪時表示加盟環球19年，習慣了合作形式，對公司有感情，加上自己不喜歡轉公司，又喜歡被照顧，因此沒想過自立門戶。他自嘲︰「我只會唱歌及亂說話，要找理智一點的伙伴合作比較好。」Eason未透露續約金多少，只說是滿意價，笑言如續約費是其19年來的歌曲播放率750億就好。

談到邀請梁朝偉演出《社交恐懼癌》劇場版MV，Eason說︰「我們因合作電影《擺渡人》而認識交換了聯絡電話。我至今見到他和張學友仍有種見到巨星的感覺。」張學友最終未能參與MV，Eason透露曾想過未能令「阿飛與阿基」重組，不如邀請周潤發飾演大廈管理員，將《阿飛與阿基》變成《辣手神探》組合，惜最後周潤發的檔期不合。他說︰「發哥和發嫂親自打給我，表示下次有機會。其實我問完，已經很開心﹗」

提到早前在澳門開騷被觀眾命令講普通話，他當時在台上以一句「你聽唔明咪算囉」來回應，Eason說︰「是我做得不好，應該做的是演繹好歌曲。那是第一場，我很緊張，而且太執著。有時是取決於心態，之後幾場都有人叫。我常常要『經好多事，長好多智』，年紀大有幫助，勿太在意、學識放鬆，太執著就會有反效果。不是觀眾的問題，我這個反應其實影響到其他觀眾。辜負了觀眾是不對的，是我不對。」

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（即時娛樂）