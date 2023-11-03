冰上火花｜陳卓賢演千帆予人新鮮感 朱鑑然間接害死柯煒林 (21:36)

陳卓賢飾演的千帆跟現實中的他有很大分別。柯煒林飾演的百威因心臟病而死，朱鑑然飾演的爸爸被指間接害死他。（ViuTV網上片段截圖 / 明報製圖）

陳卓賢（Ian）向來予人文靜、冷酷及慢熱感覺，跟他在ViuTV劇集《冰上火花》中飾演的千帆完全不同。《冰》昨晚（2日）播出第4集，阿豆（張芷澄飾）以練冰球為由帶了陳卓賢（Ian）飾演的千帆入長洲，其實是迫他戒酒。千帆一落船就想買酒喝，他跟阿豆回家時遇上一名婆婆即問對方有沒有酒賣。婆婆微笑點頭，千帆做晒動作說要買半打。 豈料婆婆只繼續點頭微笑，千帆即時變臉並說︰「玩嘢呀？阿婆﹗小心啲，我認住你呀﹗哈哈哈，仲笑﹗」

千帆後來戒酒成功，與阿豆去找杜Sir（袁富華飾）重當火花隊教練，杜Sir立即拒絕，更鬧千帆是「一條廢柴」，入球後被人讚幾句就自以為是天才，之後被阿哥百威（柯煒林飾）超越即退縮。千帆忍不住反鬧杜Sir「正契弟」即轉身離開，最後被杜Sir以激將法令他找回昔日的火花隊隊員，跟南亞隊打一場友誼賽。

百威的死因昨晚亦被揭開，原來百威先天性心臟結構異常，長期劇烈運動引發心瓣發炎下墮，血液倒流引致心臟衰竭而死。火花隊各人再見面，見千帆重新振作，答應陪他打友誼賽。火花隊成員老黎（黃溢濠飾）與爸爸（朱鑑然飾）不和，原來爸爸一早知道百威有心臟病，卻不准老黎告訴其他人，讓百威繼續打冰球，結果令眾人間接害死百威。爸爸直言冇得揀，因百威當時說不能在火花隊打波就過檔暴風隊，甚至去日本繼續打，他現在亦非常後悔。

（即時娛樂）