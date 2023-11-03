飯戲攻心2｜黃子華落實不參演 陳詠燊張繼聰無票房壓力 (22:38)

電影《飯戲攻心》演員張繼聰、鄧麗欣、陳湛文、王菀之、林明禎今晚聯同魏浚笙、何啟華、胡楓、羅蘭、謝君豪、導演陳詠燊等到主題公園出席電影《飯戲攻心2》夜繽婚訂FUN禮，但未見上集「大佬」黃子華，陳詠燊證實第2集沒有黃子華。他表示：「子華聽阿媽說話行出屋企門口，去外地尋理想。（沒有子華演出是否感可惜？）都想子華演出。（會否剪一些子華的鏡頭落《飯戲2》？）不會，第二集故事好完整。」

《飯戲攻心》第一集有黃子華演出票房逾7千萬，今集沒有對方參演，會否擔心票房成績？陳詠燊說：「做導演專心拍好部戲，相信故事，沒想票房，我對團隊有信心，喜歡上集的觀眾，今次的角色比上集挖得更深，會睇得更肉緊，一家人尊重大佬決定。」沒有黃子華參演仍繼續用《飯戲攻心》不改戲名？他解釋是上集的延續。故事有否因沒有子華而大幅修改？他承認有作出一點改動。

張繼聰在《飯戲2》由「二佬」升正在「大佬」，可有票房壓力？他說沒有壓力，票房演員控制不到：「第一集大家都沒想過有那麼好票房成績，每次努力去做去演就得。」他表示今集雖然沒有大佬，但演員們上集建立了感情成為好朋友，對今次演出很有幫助，延續大佬精神。問導演故事有否因沒子華而大幅修改？他承認有作出一點改動。

鄧麗欣、王菀之與林明禎對黃子華不演出《飯戲2》均感失望，鄧麗欣說：「不緊要，最重要子華精神仍在。」王菀之笑言看完劇本就無失望。林明禎說：「大佬行咗出去，我身為大嫂撐起這個家。」鄧麗欣對《飯戲2》票房有信心，因多了叔伯兄弟和前輩支持。王菀之笑言票房會是上集的10倍。若票房好會否派福利？鄧麗欣認為今次要交給王菀之，她與林明禎上集已派福利。林明禎則說言之尚早，等她想想，帶觀眾新鮮感。她們被問戲中會情歸何處時大賣關子，只說總之她們看到拍攝的影片時爆喊。

（即時娛樂）