第八個嫌疑人｜林家棟跟角色相似 現實有時想做但有心無力 (23:42)

林家棟及導演李子俊繼2017年電影《狂獸》，相隔6年再合作拍電影《第八個嫌疑人》，今次導演不再要求林家棟動作連場，而是著重全程普通話對白的鬱結內心戲。

《第八個嫌疑人》改編內地一宗轟動的大武裝械劫案，電影原型案件是橫跨21年追捕匪徒歸案。李子俊開拍前特地探行逃犯路線，戲中以林家棟與大鵬兩位影帝的警匪故事為主軸，大鵬減肥及增肥演出，於石礦場拍攝殺人戲更暈了兩次差啲跌落山，憑角色奪金爵獎影帝，林家棟為演好角色亦搏命，拍追捕戲時即使拍到腳傷，仍堅持18小時拍攝，李子俊對兩位影帝讚不絕口。

李子俊指未有劇本只用口講故事林家棟已一口應承演出，給他好大信心。林家棟稱即使未有劇本，但仍被故事中角色與角色之間的內心戲吸引：「睇戲最緊要睇嗰份情，戲中我飾演的內地公安怎樣處理累死同袍兄弟飾演賊人的大鵬，角色非慣常警匪片般鮮明，要很平實處理，又要以全程普通話對白演出，是考牌之作，但沒想過能否憑這套戲打入內地市場，只是覺得戲中角色和年代好玩。」

戲中帶出人總會做過遺憾或後悔的事，李子俊指每個人都會有，自己覺得每套作品都因時間或處理上做得未夠好，所以有遺憾。林家棟亦笑言：「櫃桶都載唔晒啦！」他覺得自己和戲中角色一樣，有時面對一些事情，總會有一種無力感，那怕心裏好想做，但有心無力：「如拍戲有很多題材想拍，但很多投資方有不同方案，要盡量去適應和改善，就是考驗，要怎樣平衡是最大的藝術，但我必須要學會這種藝術。」當中有句對白「冇以前嘅路，又點會有依家嘅路」，他大表認同：「假設我20年前做過某個行業，經歷過某些東西，其實會影響我的習慣和性格，這樣往後的20年怎樣呢？雖然做的行業已不同。但行事作風和待人的態度，會受到之前的影響而改變，亦會影響往後條路點走，這是必然的。」

（即時娛樂）