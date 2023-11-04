MIRROR成軍5年 呂爵安自爆經歷迷惘期︰究竟什麼是成功 (14:02)

男團MIRROR成軍5年，12子近月舉行連串活動慶祝，昨晚更透過網上直播舉行《全民網上生日會》，跟世界各地的鏡粉見面。成員呂爵安（Edan）今日凌晨在Ig撰長文，透露出道5年的感受。他說︰「MIRROR 5周年快樂﹗5年時間不算很長，但也絕對不短，轉眼間便以MIRROR的身份生活了5個年頭。這五年是一趟很奇妙的旅程，經歷了很多，體會了很多，得到了很多，也失去了很多。感激在這5年裏喜歡過，支持過，留意過我們的每一位。沒有你們，我們絕對不會有這麼多機會去參與不同種類的表演工作，絕對不會到今天還站在這裏繼續向前行。在這裏，我很衷心地跟你們說一聲『多謝』。」

「前天在迪士尼的聚會，大家玩得開心嗎？老實說是有點累（相信你們也是），但整個過程是真的很滿足很開心。當天自己最喜歡的絕對是和大家近距離見面蓋印章的環節。雖然每位可能只有短短的5-10秒，但看著你們每一位真摯可愛的眼神，感受著你們每一位見面時的興奮和快樂，聽著你們每一位的打氣說話，真的很感動呢。」

「在這5年間，你們不求任何回報，一直在背後用盡不同方法去支持我們，而前天可能才是我們第一次的見面，第一次的面對面對話。一直以來除了做作品和表演外，都沒有什麼機會能夠真正地跟你們道謝。所以當天我十分珍惜跟你們近距離見面對話的每一刻，很想好好地看著你們每一位的眼睛，很想好好地親口跟你們每一位說一聲『多謝』。」

「不怕跟大家說，前陣子自己也感到有些迷惘。究竟什麼是成功，究竟什麼是快樂，究竟人生是什麼一回事。老實說我現在也還沒搞清楚，這些問題相信應該是每一位一生中的大課題吧。自己前天見到大家後的最大感受，就是看見大家快樂，我也感到很快樂。原來能夠為別人帶來快樂，帶來力量，真的是一件很幸福的事呢。而很想跟你們說的是，在我給予你們力量的同時，其實你們也給了我很多力量呢。所以還是不要想那麼多了，繼續做好自己，繼續成為自己想成為的模樣吧。旅程還在繼續，我們一起好好欣賞沿途的風景吧﹗」

（即時娛樂）