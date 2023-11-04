MIRROR生日會｜姜濤兩度咀邱士縉被拒 盧瀚霆自爆頭髮Gel到實 玩過山車都唔亂 (16:38)

男團MIRROR成軍5周年，昨晚（3日）舉行《全民網上生日會》，全員齊齊在公司內進行直播，除了切生日蛋糕，亦玩遊戲、分享心聲。活動期間，呂爵安（Edan）密密吃茶几上的零食，正在喼弗的姜濤就十分忍口，但就趁機兩度想咀邱士縉（Stanley）。12子先分享日前（1日）在主題樂園玩機動遊機的體驗，陳卓賢（Ian）笑言當日坐泰山船時看到的動物比在澳洲拍團綜時還要多，一同坐船的Stanley笑言︰「我都係玩船，我發覺其實有啲咩動物都唔係重點，重點係啲粉絲都係睇住姜濤喺度暈船浪。」姜濤一臉靦腆地答「係呀」，隨即扮暈船浪，然後說︰「真係暈㗎，所以大家要玩，但係又好容易暈船浪嘅話要帶定啲暈浪丸。」盧瀚霆（Anson Lo）回想當日玩咖啡杯前曾怕自己會驚，令眾人驚訝大叫，他隨後解釋是擔心咖啡杯會轉得太快。姜濤問Anson Lo︰「我想睇你玩灰熊山谷嘅時候，啲瀏海會唔會郁？」呂爵安（Edan）搶答︰「一定唔會﹗」Anson Lo亦說不會。李駿傑（Jeremy）笑言︰「佢玩咖啡杯時都冇郁過㗎﹗」

MIRROR之後玩遊戲，工作人員將照片放大，要12子估相中人是誰。其中一張相只見到部分粉紅色上衣，眾人均以為是最愛粉紅色的Anson Lo，豈料相中人原來是陳瑞輝（Frankie）；另一張相是姜濤在歌曲《作品的說話》MV中抱着BB時拍下的，姜濤笑指相中的BB是其未來老婆。12子之後玩另一個遊戲，要寫下2位隊友的生日日期，柳應廷（Jer）寫錯Stanley的生日日子，Stanley扮嬲離場；Anson Lo亦寫錯了Ian的生日；反而Ian最上心，記得最少半隊MIRROR成員的生日日子。12子之後又估隊中成員的舊名，原來邱傲然（Tiger）以前的英文名是「Bond」，他自言從前很肥，因此除了Bond，也叫過Bob；江𤒹生（AK）的舊英文名是「Sam」；姜濤以前的英文名是「David」；王智德（Alton）曾叫「Charles」，後來因不懂串法而改名。12子之後被考中文水平，豈料不會寫「咕嚕雞球」，Jer忍不住自嘲︰「睇嚟大家嘅教育水平好低，全部字都唔識寫。」

生日會尾聲，12子輪流向粉絲說話。Tiger先說︰「好開心，今年可以喺迪士尼樂園同大家見面，覺得好浪漫。可以玩一日，咁近距離見到粉絲好好，希望嚟緊有多啲呢啲活動，大家都開心啲。」Alton說︰「有一個粉絲話見到我哋12個喺個城堡前面，覺得好震撼，但其實我哋喺城堡上面望落嚟見到大家仲震撼。」Frankie表示︰「我好深刻係揼印仔環節，可以同粉絲見面。真係好耐冇見過大家，你哋每人一句『加油』，我哋集集吓有幾百句『加油』，好有力量。見吓大家，我哋開心，你哋又開心，好想有多啲呢啲活動。」AK說︰「好開心嗰日可以同大家玩咗一日，嗰日揼印仔嘅環節，粉絲行埋嚟講『辛苦你哋喇』，其實我覺得佢哋仲辛苦，佢哋喺出面要曬住，又要跑來跑去做佢哋嘅任務，我哋都有啲冷氣位，可以喺唔同嘅地方休息吓。見到佢哋，我哋自己嘅攰都冇晒，所以希望有多啲機會表演畀佢哋睇，回饋番佢哋平時等我哋嘅時間。」

Ian接着說︰「好似出道得愈耐，愈難得地有機會近距離同大家見面。雖然我哋揼印仔近距離見面嘅時間相當倉卒，但見到每一個人開心嘅樣好開心。我有好多時刻會起雞皮、毛管戙，完全感受到大家對我哋嘅愛同支持，所以我哋會好好珍惜。」楊樂文（Lokman）表示︰「你哋每一次嚟等我哋，有幾辛苦都好，下一次都會再嚟。可能得好少時間，有時甚至見唔到，但你哋都肯付出，要大大力多謝你哋。」Jeremy說︰「5周年，我哋呢兩個月都不停有啲活動，大家聚埋一齊同粉絲見面，我覺得好開心。最令我震撼係巡遊嗰陣時，我哋喺架車上面見到人山人海，塞爆咗成個迪士尼。原來大家對我哋嘅愛真係好多好大，希望出年有更多機會同大家見面，有更多特別啲嘅活動同大家一齊度過，希望6周年再見。」Stanley表示︰「好深刻喺台上望落去見唔到盡頭，嗰陣心諗仲有咁多人喺度，好感動。我個人比較負面，成日會覺得開咗關，大家會去玩，會去第二度追星，所以每一次見到大家無時無刻支持緊我哋，覺得超爆感動。」

姜濤說︰「我哋喺度巡遊嘅時候，見到成個迪士尼畀我哋塞爆咗，無論你哋支持我嘅，定係支持其他人，我都好開心，因為係我哋12個人嘅粉絲支持先至有呢個畫面，我相信我哋每一個人嘅粉絲都冇可能塞爆成個迪士尼，係我哋12個人一齊先至可以創造到呢個畫面，所以好多謝呢個團體，多謝每一個嚟嘅人。希望大家支持我哋嘅同時，亦都留意到我哋身邊嘅人。」Edan說︰「最深刻都係揼印仔。我哋成日講多謝粉絲，但嗰日真係第一次面對面親口同大家講多謝。好感謝你哋一直以來不求回報，我哋又唔知佢哋係邊個，但係佢哋都一直咁支持我哋，覺得好感動。」Anson Lo說︰「你哋個樣好開心，冇諗過我哋嘅出現會令到你哋開心成咁，希望一直keep住見到你哋嘅面孔。」Jer最後說︰「好多人話多謝我哋一路以嚟用好多作品陪住佢哋渡過開心同唔開心嘅階段，但我反而想多謝佢哋，因為每一個支持都成就我哋。好多謝你哋無限量嘅支持，用好多時間、心機喺我哋呢12個完全唔識嘅男仔身上。你哋嘅支持對我哋嚟講係好窩心，係好大嘅力量。我哋會繼續努力表演，幾多周年都好，繼續唱落去。」

（即時娛樂）