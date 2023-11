著名meme(網絡迷因)圖主角匈牙利的meme伯伯András István Arató近日訪港,日前他在自己的社交平台專頁,分享自己來港消息,惹來不少香港網民留言,更有網民搞笑貼上經典MEME圖。馮德倫今天(4日)在Instagram貼出和meme伯伯合照,並開心寫道:"So great the meet the meme of all memes at memeland."不少網民爭相留言,笑稱十分妒忌馮德倫跟meme伯伯合照。

