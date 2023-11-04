張敬軒澳洲開騷 夜晚8度低溫下見歌迷 冷病收場 (17:48)

張敬軒日前在澳洲悉尼及墨爾本完成2場《THE NEXT 20張敬軒巡迴演唱會‧澳洲站》。他在墨爾本站中表示觀眾成就了其一項紀錄︰「喺過去3年，連埋今晚，我總共開咗58場嘅演唱會。過去3年疫情，由最初以為冇事，到後來愈來愈多封控，最後仲唔可以外出，連我演唱會都受影響。一次紅館、一次會展，兩次都係因為Covid而暫停。不過，好多謝大家、我嘅歌迷，我會盡最大努力，同大家分享我過去20年音樂生涯嘅每一首作品，再一次多謝今晚每個朋友遠道嚟『參觀』張敬軒。」

軒仔又分享在初入行時，首次在卡拉OK看到自己的名字及樣子時的感受。他說︰「我記得做歌手最開心嘅時間係乜嘢呢？就係聽到我嘅朋友、同事喺卡拉OK唱我嘅歌，第一次喺卡拉OK嘅系統入面見到自己個名同樣，好有成就感。直至近年，我見到自己個名但張相唔係我，嗰種感覺好特別。」有歌迷在演唱會上大叫「除衫」，軒仔說︰「唔好啦，咁仲除衫？」有歌迷叫「除褲」，軒仔說︰「咩話？毛巾都要？我呢兩日嚟到墨爾本，我冇叫人入嚟我酒店房執房，我仲有好多你要唔要？哈哈，嗰啲可能真係有毛㗎！攞封利市去換一條毛巾呀？我邊有咁市儈呀，畀你咪畀你囉。」

軒仔之後再聽見有女歌迷叫他除褲時笑言︰「除褲唔係呢個價﹗不如下次喺悉尼開個《張敬軒孖煙通演唱會》啦，我諗大家都未見過有歌手吊吊揈喺個台上唱歌。」現場觀眾起哄贊成，軒仔沒好氣道︰「你哋係咪成日嗌男仔除褲㗎？依家啲女仔真係好鬼猴擒。你哋咁樣調戲我真係好咩？其實我好命啲可能做到你老竇！」墨爾本日夜溫差大，演唱會後，過百歌迷在只得8度的氣溫下在場外等候，軒仔冒着低溫跟他們見面，結果患上感冒，到達悉尼後立即服食強力感冒藥，隔天繼續開騷。

（即時娛樂）