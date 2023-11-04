保錡紐約街頭買熱狗︰The Hot Dog need some yellow and red (19:09)

ERROR成員保錡近日身在美國紐約接受馬拉松特訓，他昨天在社交平台上載在街頭幫襯美食車買早餐的片段，留言︰「好多人好擔心我去到外國溝通唔到，仲有粉絲教我『May I have a cup of water』，所以我決定買個早餐畀大家睇。」

保錡在影片中說︰「我知道好多粉絲擔心我唔識英文，為咗話畀大家聽我其實係識英文嘅，我會表演一次買早餐俾大家睇，我會幫襯當地一架熱狗車，睇住啦﹗Come On﹗」他講完即走向美食車對店員說︰「Hello﹗I want to have two Hot Dog，fries and drink﹗」落完單後，保錡一臉得戚地對鏡頭表示︰「見到啦，其實佢哋係聽得明我講咩㗎﹗」不過，他說完這句即猶豫地問同行的工作人員︰「芥辣嘅英文係乜嘢？芥辣嘅英文？芥辣嘅英文，唔係好識讀...」

工作人員未有回答，保錡只好硬着頭皮口窒室向店員說︰「And... and the... and the Hot Dog... and need some yellow and red﹗」雖然保錡以「yellow」及「 red」示意他想要芥辣及茄醬，但店員一聽就明白。成功買到早餐後，保錡表示︰「嗱，見到啦，我就係咁成功㗎喇﹗其實我係識少少英文嘅，唔係一啲都唔識嘅， OK？我係成功買到嘢㗎，thank you﹗」

不少網民爆笑留言︰「YELLOW AND RED﹗COME ON﹗估唔到你英文過分流利」、「敢講已經叻過好多人」、「睇到我今朝好開心！千祈唔好畀啲以為自己英文好叻嘅人睇死你」、「Yellow & red 真係笑鬼死，你識叫嘢食，我哋就放心晒啦」。

（即時娛樂