保錡紐約街頭買熱狗︰The Hot Dog need some yellow and red (19:09)

ERROR成員保錡近日身在美國紐約接受馬拉松特訓,他昨天在社交平台上載在街頭幫襯美食車買早餐的片段,留言︰「好多人好擔心我去到外國溝通唔到,仲有粉絲教我『May I have a cup of water』,所以我決定買個早餐畀大家睇。」

保錡在影片中說︰「我知道好多粉絲擔心我唔識英文,為咗話畀大家聽我其實係識英文嘅,我會表演一次買早餐俾大家睇,我會幫襯當地一架熱狗車,睇住啦﹗Come On﹗」他講完即走向美食車對店員說︰「Hello﹗I want to have two Hot Dog,fries and drink﹗」落完單後,保錡一臉得戚地對鏡頭表示︰「見到啦,其實佢哋係聽得明我講咩㗎﹗」不過,他說完這句即猶豫地問同行的工作人員︰「芥辣嘅英文係乜嘢?芥辣嘅英文?芥辣嘅英文,唔係好識讀...」

工作人員未有回答,保錡只好硬着頭皮口窒室向店員說︰「And... and the... and the Hot Dog... and need some yellow and red﹗」雖然保錡以「yellow」及「 red」示意他想要芥辣及茄醬,但店員一聽就明白。成功買到早餐後,保錡表示︰「嗱,見到啦,我就係咁成功㗎喇﹗其實我係識少少英文嘅,唔係一啲都唔識嘅, OK?我係成功買到嘢㗎,thank you﹗」

不少網民爆笑留言︰「YELLOW AND RED﹗COME ON﹗估唔到你英文過分流利」、「敢講已經叻過好多人」、「睇到我今朝好開心!千祈唔好畀啲以為自己英文好叻嘅人睇死你」、「Yellow & red 真係笑鬼死,你識叫嘢食,我哋就放心晒啦」。

