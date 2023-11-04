周吉佩憶亡父感自責遺憾 視張敬軒為目標 盼將來提攜後輩 (18:08)

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）接受港台《舊日的足跡》車淑梅訪問，憶述父親和太太如何支持他追逐夢想，同時感謝多位樂壇前輩在其低谷期的鼓勵。他亦透露會以張敬軒為學習目標。

吉吉18歲時父親病逝，出席兩次歌唱比賽決賽時，他都帶同父親的相片，希望父親能見證他的追夢過程：「父親是我一生中最重要的人，我在湖北武漢出生，2個月大來香港生活。曾經有些經歷令大家險些就不會在香港見到周吉佩...總之一言難盡，是父親拯救我回來的。」

每當談及父親，吉吉都感自責和遺憾：「我後悔沒有好好照顧爸爸，他用心照顧我，捱病了也不知道，是他用生命換了我的生命。我至今仍謹記他的教訓：要做一個認真的人，要追隨自己的夢，要腳踏實地。」

當年父親拾了一支二手結他送給吉吉，他珍而重之，並帶着它經歷多個重要時刻：「我自學結他後，跟朋友到商場表演，還記得唱了9首歌都沒有觀眾，到第10首唱優客李林的《認錯》，一睜開眼發現滿是人群，當刻給我很大的信心！」

15年前吉吉在歌唱比賽贏得亞軍，便辭去寫字樓工作，簽約成為歌手。可惜前路茫茫，為了維持生計，他轉去當電視娛樂節目主持，卻意外地得到樂壇前輩的鼓勵，為他追夢打下「強心針」。

他說：「記得一次訪問容祖兒，她認出我問我近况，我說去當主持了，她說『還好啦，這行就是這樣，有工開就繼續做，做得開心和平衡就可以啦！』還有羅嘉良前輩教我唱歌要有個人風格；黎瑞恩亦教我要永遠謙虛、感恩，我得獎後她第一句就說『終於見證到，好彩你爭氣！』前輩們當時隨口說的幾句，對我來說就是最好的支持，如果沒有這些說話，我可能不會再堅持唱歌了。」

演藝之路愈走愈順暢，吉吉可會想效法哪位前輩？他說：「15年前我會答劉德華，但今天我知道這樣壓力會很大，我不敢。如果要選一位偶像，我會想到張敬軒。他很厲害，既有才華，創作出很多好歌，又充滿幽默感，在網上拍了很多有趣的短片。最重要是他非常提攜後輩。我曾與他交談過幾句，希望自己將來也能做到像他一樣扶助後輩。」

娛樂圈五光十色，「愛妻號」的吉吉表示，會盡力給太太安全感：「我不是第一天入行，娛樂圈複雜不代表人人會行歪路。我將自己的所有都給了太太，簽了字就要信守承諾。結婚9年，最難忘的是《中年好聲音》令她和外父、外母對我改觀，由不支持變成支持，我不單贏了比賽，還贏了他們的信心！外父、外母起初提醒我以玩票的心態看待參賽，要繼續上班，別因小失大。後來老人家都變成了我的忠實支持者，還不時煲湯水、果皮水給我養聲。」

吉吉不忘在大氣電波中放閃，向太太許下承諾，要達成她「做家庭主婦，有老公養」的夢想。

（即時娛樂）