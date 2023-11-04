Tyson Yoshi借新歌訴心聲 視「脫粉」為必經階段：無法滿足所有人 (19:42)

獨立音樂唱作人Tyson Yoshi日前在社交平台預告，將推出本年度第4首個人單曲《你不會一輩子的愛上我》後，隨即吸引不少樂迷展開「激烈對話」，其中一位已淡出的Fans留言指，曾於2019年親身支持Tyson首個小型個人演唱會，感謝他為自己帶來的快樂與鼓勵，Tyson即以感謝emoji回覆，足證他著緊每一位Fans。他說：「很感謝曾經支持過我，以及繼續支持我的每一個樂迷，我沒有辦法令每一個人都喜歡我；亦無法逐一解釋，但我會繼續做屬於Tyson Yoshi的音樂。」

Tyson新歌《你》與MV在各大網絡平台上架，真摯又誠懇的歌詞，感動不少歌迷，尤其是今次MV一改以往充滿視覺效果畫面及華麗風格，反而是以Tyson的Signature白背心加皮褲示人，配以復古懷舊黑白風格畫面，讓Tyson帶領歌迷回歸初心，用音樂說話！

雖然造型及畫面風格樸實，但Tyson的MV向來是創意的保證，今次新歌MV採用一鏡到底的拍攝手法，向高難度挑戰！Tyson說：「今次是（商場）首度借出停車場給藝人拍攝，停車場有足夠空間鋪設路軌，才能夠成就一鏡到底的拍攝手法，由於不能NG，事前壓力很大，需要高度集中精神，幸好一Roll機便能投入歌詞意境，很快便完成。」

為了今次MV，Tyson碌爆友情卡，專誠向朋友借來價值連城的古董車拍攝Opening部分，他說：「我最近也開始研究及欣賞古董車，亦有打算入手買一架，不過，一部古董車的價錢，遠遠不及以往投放在MV上的錢。」MV有靚車打頭陣，結尾也不能馬虎，Tyson在MV尾聲黯然拭淚，最後更以萬箭穿心及自焚表達成長的無奈，完美表達出歌詞所說：「你的感覺，我受罪」達到人歌合一的境界！

Tyson面對已淡出的歌迷，有一番體會，難免感到失落，他感慨說：「樂迷會成長不再聽自己的歌，但作為創作人都會同時成長，不會因為Fans的要求，而重拾以往的音樂風格。」

Tyson續說：「我的性格略帶悲觀，總覺得說『一輩子』好像太長了，每個人生階段也有不同變化，正如大家曾經擁有過一段很powerful回憶，才會漸漸演化成今時今日的自己。做音樂也一樣，不同時期有不同受眾與需求，我無法滿足所有人，只能夠繼續堅守做自己想做音樂，亦衷心感謝每一位支持或支持過我的Fans！」

（即時娛樂）