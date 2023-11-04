周嘉洛再被安排男扮女裝 扮粉紅芭比 竟跟陳瀅撞樣？ (20:19)

對於鄭世豪在社交網發文被屈開工遲到，周嘉洛及古佩玲表示未遇過這種事。（鍾偉茵攝）

周嘉洛表示經常被安排扮女人，每次扮都會唉聲嘆氣，相信觀眾也差不多看厭，覺得不扮比較好。（無綫電視網上視頻截圖）

周嘉洛在劇中反串扮芭比，有網民指他跟陳瀅撞樣。（資料圖片/鍾偉茵攝/無綫電視網上視頻截圖）

陳茵媺、周嘉洛、古佩玲等今天（4日）到觀塘宣傳無綫劇《羅密歐與祝英台》。周嘉洛表示古佩玲於劇中演陳茵媺少女版，同樣要男扮女裝，獲劉丹大讚演技進步了很多。

對於有份演出《愛‧回家之開心速遞》同劇演員鄭世豪，在社交網發文被屈開工遲到，周嘉洛及古佩玲表示未遇過這種事，周嘉洛說：「相信當中有啲誤會，我好好彩未遇過，基本上一直以來工作伙伴都好好，所以冇呢啲誤會，與幕後同事都係以和為貴。」

周嘉洛早前在《開心速遞》男扮女裝，化身成粉紅Barbie，他自嘲是「肥Barbie」，對於被網民指他與陳瀅撞樣，他即道：「唔係啩！我哋點撞樣？我覺得唔似，陳瀅靚好多同瘦好多。」周嘉洛表示經常被安排扮女人，每次扮都會唉聲嘆氣，相信觀眾也差不多看厭，覺得不扮比較好。

另外，陳茵媺穿上露肩裝到場，問下次出席宣傳活動可會更性感？她說：「上次都有露背，等我諗諗先，老實講當媽媽會保守一點，出來工作就可以穿少機會穿的衫，雖然不是好慣，但都可以大膽一點。」

陳茵媺表示劇中回復女兒身，很多粉絲和朋友留言指感到驚訝，以為她會一直男扮女裝，她說：「劇中有場戲令我難忘，要掟爛嘢崩潰喊到收唔到聲，投入得整親手腳都唔知，呢場戲對我嚟講可以發泄，因為再拍劇壓力比較大，要湊小朋友又要兼顧工作，拍完覺得好舒服。」

（即時娛樂）