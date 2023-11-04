區永權組「星盒子」嬲林一峰突然離隊 細仔歲半時曾患嚴重自閉症 (21:48)

區永權細仔Ambrose在18個月大時曾患上嚴重自閉症，經多年治療後，情况有很大改善。（Ig圖片）

現年50歲的區永權（Albert）接受商台節目《星光背後》主持人梁泰來訪問。Albert讀理大期間因夾Band而認識林一峰等人，1999年曾獲滾石唱片賞識，赴台灣以組合「星盒子」出道並推出專輯，惟「星盒子」只推出2張專輯便解散，Albert回港後輾轉加入有線娛樂新聞台做主播。

疫情期間，區永權伙蕭正楠及伍仲衡開Live，重拾音樂夢兼於年初完成伊館演唱會。早前Albert自資推出24年來首支個人單曲《把稿當歌》，他受訪時分享兜兜轉轉的事業路，以及面對細仔曾患自閉症心路歷程。

Albert在理大畢業後，曾當社工約一年，最後因為「星盒子」獲台灣滾石賞識，不理家人反對辭工，並與隊友到台灣生活，他說：「當時星盒子有3個人，我、徐繼宗同陳鳳，本來仲有林一峰。當時要說服我媽，佢養到我咁大諗住畀家用，點知畀一陣就走咗，但我同佢講，人生咩都可以出現，但『遺憾』呢兩個字唔可以出現，而我唔去嘅話，就係遺憾，我媽媽亦被我呢番說話感動。以台灣為基地，因為公司希望當我哋係地道組合，想我哋留喺嗰邊生活，學台灣語言、感受當地文化。」

不過，在星盒子準備推出第一張專輯時，林一峰突然決定離隊返港，Albert形容當時是「晴天霹靂」，他說：「佢有佢原因，但我當時真係好嬲，感覺係丟低我哋，當時我哋放棄香港所有嘢過到台灣重新開始，我哋諗極唔明，不過都尊重佢決定。」

其後，以3人姿態上陣的星盒子，於1999年推出首張專輯，但適逢台灣發生921大地震，令宣傳及銷量受到打擊，組合發展3年未如人意，最後於2002年解散，Albert亦轉型向主持司儀界發展至今。

Albert在2009年跟圈外太太Clara結婚，婚後誕下兩名兒子，但一家四口的幸福背後，原來細仔Ambrose約18個月大時，被證實患上嚴重自閉症，令Albert兩夫妻飽受煎熬好幾年。

他說：「專家話小朋友18個月大，仲未講嘢就要留意下，嗰陣唔係好為意，細仔性格好開朗，但成日活喺自己世界，同其他人冇眼神交流。到我帶細仔檢查，證實患上自閉症，太太仲為呢件事買咗本書去睇，我一路揸車，佢一邊讀書嘅內容、一邊喊，呢程車我好難忘，因為好心痛。」

因為專家指自閉症及早治療效果愈好，於是Albert和太太積極面對，為細仔尋求不同的醫治方法，他說：「當時逢星期一至五，上午返幼稚園，下午接受治療，持續咗好幾年。」

細仔經多年治療後，情况已有很大改善，現在12歲的Ambrose，跟普通小朋友無異。他曾在電視節目分享這經歷，Albert說：「想話畀其他家長知，呢件事唔係咩世界末日嘅事，同埋唔好先去否定，好多家長會覺得小朋友冇問題，妨礙咗佢哋及早治療。」

（即時娛樂）