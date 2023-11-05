姜濤現身活動獻唱 甩嘴狂笑仍有歌聲 遭網民質疑咪嘴 (15:03)

姜濤獻唱《蒙著嘴說愛你》時突然見身邊多了幾位小朋友，嚇了一跳地說「你出咗嚟喇」及尷尬大笑，惟他說話及大笑時，現場仍有其歌聲。（網上片段截圖 / 明報製圖）

MIRROR成員姜濤昨晚（4日）以壓軸嘉賓身分現身首屆《共創明「Teen」計劃》畢業禮，獻唱《Master Class》及《蒙著嘴說愛你》2首歌。

他跳唱完《Master Class》後上氣唔接下氣地說︰「真係好多謝你哋邀請我參加呢個活動。今日都算係第一次，入行5年以嚟喺一班學生哥面前表演，少少緊張過開演唱會，因為真係好似未試過。我好驚見到你哋，好多人話我仲好後生，但係我真係覺得自己好老。同大家分享吓點解會揀《Master Class》呢首歌，我唔知你哋呢個世代知唔知我哋係邊個，但係都希望可以聽吓我嘅分享，因為呢首歌係我入行以來自己一啲心得。我覺得年輕一輩可以喺追尋自己夢想嘅路途中有多啲突破同創新，唔好畀框框框住自己，同埋都希望大家可以有一個自己對話嘅空間，因為我覺得依家呢個時代好多社交媒體、好多資訊，好快速地流過我哋身邊，希望大家有一啲時間同空間可以留番畀自己同自己溝通，令自己更加清楚想要嘅目標係乜嘢，希望大家可以真心搵到自己想追尋嘅目標。」

姜濤接住獻唱《蒙著嘴說愛你》，他唱出歌曲前笑指這首歌似變成兒歌，但認為這首歌全場觀眾都會識唱。他唱至尾段時，大會安排了4位小朋友上台。向來喜歡小朋友的姜濤見到他們嚇了一跳，隨即蹲下搭住其中一位小朋友的膊頭說「你出咗嚟喇」。當時台上的姜濤說出這句話時，現場仍清楚聽到一把疑是他的歌聲。姜濤繼續不停笑，笑到彎晒腰，完全唱不到下去，但音樂聲仍然有人在唱。事後有網民認為姜濤咪嘴唱歌，結果意外出事；亦有人認為那只是墊底聲。

（即時娛樂）