叠影狙擊｜周秀娜劇中感情線錯綜複雜︰同現實好大反差 (15:16)

黃宗澤、周秀娜、黃浩然等主演的劇集《叠影狙擊》明晚（6日）首播，故事講述重案組高級督察袁晟杰（黃宗澤飾）飛往新加坡追查一宗爆炸案；另邊廂，新加坡特警隊長魏曉晨（周秀娜飾）發現失散多時的孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）離奇死亡兼被活摘心臟。為追查梁曦死亡真相，曉晨借用梁曦身分進入其任職的保險公司，暗中調查圍繞梁曦身邊的可疑人物，包括保險公司上司及同事、正邪難辨的利民集團太子爺涂文諾（黃浩然飾）及奸險的新領域地產副主席楊俊雄（郭政鴻飾）等。曉晨誤打誤撞認識了梁曦男閨密沈飛飛（朱鑑然飾），在飛飛幫助下逐步接近真相的同時，曉晨亦因為要隱藏身分一再陷於困局。

周秀娜繼電影《紙月亮》後再次分飾兩角，而且要應付連串打鬥場面。她說︰「分飾兩角好大挑戰，因為兩姊妹嘅角色性格完全唔同，要拿捏佢哋對住同一個人但有唔同嘅演繹真係有啲難，好似演家姐唔可以嗲聲嗲氣，性格要冷靜同講嘢倔啲，要做到個分別出嚟而又令觀眾感受到係最難。」談到其角色周旋於黃宗澤、方力申、黃浩然、郭政鴻等男士之中，周秀娜表示：「我喺現實中冇咁多啦！呢個角色真係超級犀利，自己私下完全唔係咁，有好大反差。」談到與黃宗澤第三度合作，她笑言︰「大家太熟，拍攝時方便好多，好似拍親熱場面就唔會尷尬，簡直係手到拿來！」

（即時娛樂）