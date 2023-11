尹光紅館跳唱無欺場 指姜濤歌曲難唱 騷前兩打開聲針 (17:14)

next

79歲尹光相隔14年再踏紅館舞台,舉行《尹光WAN K.宇宙巡邏演唱會》。「AI尹光」翻唱姜濤的《Dear My Friend,》及林家謙的《一人之境》令尹光人氣急升,昨晚場內有大批觀眾高舉「光B」燈牌,林家謙、Tyson Yoshi和張敬軒亦有拍片支持。尹光全晚以多款造型現身,他甫開騷就14分鐘無間斷式唱出7首金曲,之後又翻唱《Dear My Friend,》及《一人之境》。不過,尹光唱完《Dear My Friend,》後開始聲沙。

尹光表示因「AI尹光」而衍生出「WAN K.」,WAN K.是其英文名「Jackson Wan」的簡寫;然後又跟現場觀眾玩「人人都可以係AI尹光」,現身捧場的何雁詩舉手唱《雪姑七友》。尹光邀請了不少後輩以嘉賓身分現身舞台,如連詩雅、楊詩敏(蝦頭)、試當真、小薯茄等網台的成員,其兒子及孫女亦上台合照,令觀眾驚喜。

完騷後,尹光直言如「AI尹光」沒爆紅,也不會再開紅館騷。他說︰「不過,這是最開心的一次,也是挑戰性最大的一次。我為唱年輕歌手的歌,練習了2個多月。唱了53年,我未試過那麼巴閉,那麼多人舉『光B』燈牌。『光B』與『姜B』雖然只差少少,我沒他那麼巴閉,我只是個很普通的歌手。」

談到他唱完姜濤的《Dear My Friend,》後開始聲沙,尹光表示︰「這首歌難唱,要用柔聲及有點高音,再加上我最近做了很多訪問和綵排,開騷前連續兩天要打開聲針。我這個長者年紀,過到關已很開心。雖然聲線有點沙,但現場氣氛好。沒問題,不會天天唱歌時也好聲﹗」

尹光完成個唱後未能休息,他表示接下了不少廣告,又要到內地及澳門開騷。他感謝林家謙、Tyson Yoshi和張敬軒拍片支持,揚言下次再開騷要請他們做嘉賓。尹光最後說︰「很多謝姜濤、林家謙,沒有他們就沒有『AI尹光』,亦沒有今次演唱會。」

