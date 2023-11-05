洪卓立傳爛賭惹劉沛蘅不滿被飛 湯怡稱舊愛不喜賭錢 (18:57)

湯怡、鄧小巧、李幸倪、胡楓、陳百祥夫婦、朱凱婷、伍富橋夫婦、七仙羽與外籍丈夫Gerald、應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、郭珮文等今天（5日）出席馬場活動。剛度過36歲生日的湯怡稱近日忙應付烘焙課程考試，生日留在家與丈夫麥秋成、女兒紫喬（麥QQ）食飯慶祝，並收到丈夫送贈的新手機。她笑言︰「他送我新手機為方便『追魂』，他經常要找我。我去年也送了新手機給他，但他常收不到訊息。安裝追蹤功能？不會，我們互相信任，我也不想他時刻『追蹤』我。」麥QQ已2歲半，湯怡現在不用工作時就湊女，打算幾年後才考慮再生小朋友。

舊愛洪卓立（Ken）傳因爛賭問題跟劉沛蘅分手，湯怡表示她認識的洪卓立不愛賭錢︰「詳情要問他們，我不知道。從新聞中看見他們的分手消息，我也覺得可惜，祝福他們未來找到快樂。我已發短訊慰問了Ken，他回覆『多謝關心』。一段關係結束後，總會有點失落，相信要空間和時間適應。介紹女仔給他？不，他認識我身邊所有人，讓他自己隨喜好找對象吧﹗」

鄧小巧笑指外籍丈夫曾要求一同出席活動，想趁機入馬場參觀，但她怕被誤會請了保鑣，又怕被對方搶鏡，因此婉拒其要求。李幸倪自言有橫財運，試過玩賽馬遊戲贏了20元。被問到可會帶男友入馬場時，她稱每次入馬場都是為工作。鄧小巧見狀解圍稱未想生小朋友，又指結婚是愛情的墳墓。李幸倪被問到可有結婚衝動說︰「有衝動工作。」

（即時娛樂）