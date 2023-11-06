黎明4分鐘微電影今晚首播 演繹父親陪伴女兒成長心路歷程 (13:15)

黎明（Leon）早前以其父親形象為合作多年的銀行拍廣告，帶出父母在子女成長過程中的不捨，但同時又希望他們能創出一片天、開拓自己世界的信息。導演安排了不同年齡的演員飾演Leon的女兒，年紀最小的只有1歲。廣告描述Leon作為父母要如何在陪伴子女成長過程中，同時學懂放手，讓他們慢慢開始獨立。廣告中，Leon見證女兒的每一個成長階段，包括第一次學會行路，第一次放開爸爸雙手走入幼稚園，第一次嘗試驚險活動，第一次離開父母出國升學。

為配合是次合作計劃，Leon推出廣告主題曲《人生遊戲》，歌詞寓意人生總有高低，為人父母永遠能早一步為孩子做好準備，支持他們開拓自己的世界。Leon表示拍攝過程令他充滿共鳴，除了因為他有份創作廣告內的情景，也因為他在拍攝時深深感受到父母對孩子的愛，因此十分認同為子女未來做好理財規劃的重要性。Leon說︰「孩子長大便會有自己的天空，作為父母不可能時刻伴在子女身邊。要讓他們的世界更大、更穩，就要為他們做最好的準備，同時要盡早讓他們學習獨立理財，這就是另一種最好的方式與他們一起並肩成長。儘管會有不捨，還是很期待她未來能開拓自己的世界。」

Leon的4分鐘微電影足本版廣告將於今晚（6日）8時半首播。

（即時娛樂）