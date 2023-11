無綫力捧小花何依婷宣布結婚 丈夫為相識多年好友 (13:50)

近年獲無綫力捧的何依婷今天(6日)突然在社交平台發放與圈外男友在法國巴黎拍攝的婚紗相宣布結婚。她說︰「巴黎,第一次來的時候,我還是個學生,在懵懂的年紀,喜歡上這座浪漫的城市,也許下了願望,將來要和我愛的人再去一遍。謝謝你,一直把我捧在掌心裡。謝謝你,讓我夢想成真。Say yes to my love, my best friend and my soulmate﹗New chapter﹗」湯洛雯、高海寧、馮盈盈、陳自瑤等圈中好友紛紛留言送上祝福。

何依婷是2017年港姐亞軍,入行後獲公司力捧,曾做過不少大騷司儀,亦拍過不少劇集。2021年,她首次擔正做主角,在台慶劇《十月初五的月光》中1人分飾3角「祝君好」、「朱莎莎」及「萬朱莎華」。今年由佘詩曼主演的台慶劇《新聞女王》,何依婷亦有份演出,兩人有不少對手戲,她更獲佘詩曼點名稱讚。

今年8月,何依婷被發現與一名男子在廣州看展覽,因而傳出戀情,她後來直認拍拖,稱男友是相識多年的好友,更大讚對方聰明、情商高。日前她(4日)錄影《思家大戰》時透露男友比自己年長1歲,從事物流行業,為人踏實孝順,更表示兩人已見雙方家長。她當時對傳媒說︰「我們認識了很久,見證大家成長,因此相處時十分舒服,很有安全感。」

