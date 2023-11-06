余香凝新戲《白日之下》開畫4日 累積票房直逼400萬 (15:55)

姜大衛、余香凝、林保怡、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、龔慈恩、寶珮如、朱栢謙、朱栢康及許月湘主演，胡楓特別演出，鮑起靜友情客串，以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》上周四（2日）開畫，上映4日累積票房約340萬，上周五（3日）至周日（5日）更連續3日成為單日票房冠軍。電影改編自一連串殘疾院舍真實案件，箇中情節引起廣泛討論，社會各界亦自發舉行包場。一眾主創和演員連日來四出謝票，余香凝稱每次映後跟影迷交流時感受深，聽到觀眾分享時更會忍不住眼濕濕。

電影獲得社會不同界別迴響，余香凝憶起最近一次謝票時的觀眾分享︰「我都無諗過謝票係每一次都會眼濕濕，當中有社工分享，亦有前新聞記者，佢非常多謝我哋做呢個題材，分享時候亦有啲想喊。佢希望有更多年輕一代投身記者行業，我聽到時都眼濕濕。有啲院友嘅家屬多謝電影講番件事，希望更多人再關注事件，唔希望有同類型事件發生。希望多啲人入場睇，我唔止希望票房好，係希望呢個題材，或者我哋咁用心嘅製作，會有人睇得見。」

導演簡君晋感恩電影獲得好評︰「有個觀眾講佢太太喺院舍返工，佢終於從電影中了解到佢嘅辛苦，覺得佢太太之前所付出嘅努力係無任何後悔同內疚。去到最尾，佢講到原來佢太太早一個月因為病痛離開咗，我哋聽到都好感觸。呢位觀眾覺得呢套電影，對佢同佢太太嚟講係一種釋懷。」周漢寧同樣被觀眾分享的故事感動︰「好感激大家都好相信《白日之下》呢套電影所帶嚟嘅力量，我覺得係大家對電影嘅一種信任，好想更加多人入場去睇。」

（即時娛樂）