草蜢時隔30年高雄再開騷 約定歌迷一齊跳到100歲 (16:29)

草蜢相隔30年再到高雄開騷，日前在高雄巨蛋舉行《RE: GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會》。蔡一智興奮對現場觀眾說︰「我告訴大家，今天不是草蜢的演唱會，今天是我們草蜢跟大家的家庭聚會，是不是所有草蜢的家人都已經到了？」台下歌迷隨即高舉「歡迎回家」手幅，歡迎3子再次來到高雄。為了這次演出，草蜢在歌曲編排上作出特別改動，為當地樂迷特別加插了部分歌曲，當中包括2008年送給台灣歌迷的國語作品《感覺真好》。3子換上全新歌衫與歌迷大合照時，蘇志威哭得滿面淚痕，他說︰「這個演唱會，唱到這裏，最難唱的一首歌，就是這一首，因為我一直唱，看到你們一直哭，我就想哭。」

蘇志威愈喊愈激動，走到台邊拿紙巾抹眼淚；蔡一智亦雙眼通紅強忍淚水。較為冷靜的蔡一傑表示︰「這首歌對台灣的歌迷意義重大，我即使想哭也要強忍，把這首歌完整地送給台灣歌迷。多年來，台灣帶給草蜢很多，我們留下了青春。很開心，我們能在今天晚上重逢，再一次為你們唱歌、跳舞。我剛剛看到一塊寫上『一起跳到一百歲』的布條，好呀﹗你祝福我健康，我一定跳給你看，好嗎？你們也要身體健康呀！我們做一個創舉，大家100歲時來一起跳舞。」蔡一智接着說：「我們就約定你們將來開草蜢百歲Party，你們要答應身體健康，否則我們沒觀眾怎辦。」

（即時娛樂）