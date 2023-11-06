中年好聲音2｜顏米羔唱到青筋暴現 奪88分暫列第1 (17:35)

無綫《中年好聲音2》昨晚（5日）播出第四部曲《廿六強勁歌金曲淘汰賽！》，26強選手輪流獻唱爭入24強。沈宗賢、王學琳、顏米羔、王玥、劉威煌、鄭梓浩、林若盈、譚輝智、劉可、簡潔明、古淖文、陳俞霏及李榮耀13名選手經過一輪激戰，顏米羔獲得88分暫列第一，沈宗賢、李榮耀分別獲得75分和73分跌入危險區。

顏米羔獻唱蘇芮的《誰可相依》時充滿爆炸力，唱至尾聲時更青筋暴現，最終獲得88分。評審之一的李蕙敏大讚：「你把聲好放，完全唔覺得你有緊張，除咗悲苦仲有一種Rock嘅感覺。」伍仲衡則略嫌顏米羔爆炸力過大︰「我成日用玉置浩二做例子，佢唱嘅Verse唔使點爆，我已經好感動，你爆冇問題，但要學識收。」肥媽聞言：「恭喜你（顏米羔），佢竟然用玉置同你比，你多謝佢啦！」

曾獲兩次5燈的陳俞霏獻唱葉蒨文《女人的弱點》獲得82分，伍仲衡指她唱得不夠溫柔：「成首歌都好惡，好似『惡女的弱點』。」張佳添亦指她計錯數：「開頭你要唱得Soft啲，你後面嘅爆先會畀我哋感受到，你依家係『女人的爆點』。」

上集獲得MVP的古淖文跳唱羅文的《激光中》，其間更半脫皮褸露出黑色背心，又不時對住鏡頭單眼放電，最終獲得81分。肥媽說：「你喺舞台上冇當自己係比賽，係當自己喺度表演，你見到邊個鏡頭着就做甫士，但有啲太過江湖、走緊場嘅感覺，要小心。」張佳添笑言：「今日慧嫻唔喺度，我代佢講啦。巨星！你真係有壓台感，你一舉手一投足一個眼神，都係好屬於舞台，但你忘記咗今次係比賽，但台風冇得頂！」

（即時娛樂）