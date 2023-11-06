冰上火花｜黃溢濠患流感1個月 抱病開工遭朱鑑然嫌棄 (19:56)

朱鑑然、黃溢濠與黃奕晨在ViuTV劇集《冰上火花》中分別飾演夏竣然（爸爸）、黎友誠（老黎）及徐浩峰（唏噓），同屬火花隊隊員。劇中所有球員均親身上陣拍攝，3子開工前需接受兩個月訓練，連同拍攝足足花了半年時間。黃溢濠回憶劇集拍到一半，其左肩已開始痛，直至完成拍攝後數月仍感不適。他說︰「醫生初步檢查後稱或許是慣性甩骱，需動手術及綁住手兩個月，幸詳細檢查發現問題沒那麼嚴重，只需進行另一種治療方法就可，我才鬆一口氣。」

他與黃奕晨表示在冰場上拍了30多組戲，每晚要等溜冰場關門後進行通宵拍攝，日夜顛倒、休息不足，結果齊齊病倒，黃奕晨更前後病了3次。朱鑑然解釋︰「大家收工後還有其他工作，而且要去健身。」黃溢濠自爆拍攝期間患上流感，病足一個月，其間發燒了個多星期，結果被朱鑑然嫌棄。他笑言︰「放飯時，他叫我要有公德，離他遠一點。」朱鑑然自覺幸運，拍攝時沒病過，估計跟自己向來有服食維他命有關。黃溢濠、黃奕晨指朱鑑然很會養生，每天開工也自備生果盤，但獨食拒與人分享。朱鑑然解釋︰「我怕我的生果切得不合你們標準。」

數月前，他們與同劇演員組成冰球隊，參加業餘聯賽得獎。3子表示︰「我們在劇中有場慶祝得獎戲，拍攝時只憑空想像，原來在現實中勝出是那麼興奮。如果一早就有這種感覺才拍就好了﹗」談到對《冰》劇的收視信心，他們說︰「相信我們的熱血會帶來好收視﹗」

（即時娛樂）