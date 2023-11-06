陳茵媺冇媽媽包袱 想演壞女人令拍戲生涯更精彩 (21:00)

陳茵媺（Aimee）時隔9年復出拍劇，在《羅密歐與祝英台》刻意放下靚女形象，以型格Look示人。她感謝監製讓她撇甩港姐形象，演繹一個完全沒自己影子的角色。「人生到了另一階段，希望事業上也有新突破，對自己或觀眾有個交代。雖然我在劇中的造型不夠靚，但這角色的形象是型，不是靚。老實說，我也喜歡靚，拍攝時一直看不慣，但很滿意造型，這就是我想要的感覺，以這個角色來踏入自己的新階段，是個好開始。」

Aimee懶理網民指她在劇中女扮男裝造型很趕客的批評，坦言至今沒看過觀眾的網上留言，不想影響心情。「無論觀眾覺得好不好，我拍攝時已盡全力，這是我入行以來演得最辛苦的角色。劇組開工時不是順拍，我拍完一場戲後，又演另一個角色身分，演到有點混淆，很大挑戰。姨甥看《羅》時不認得我。仔女雖然認得我，但說角色不似平日的我，說我平日友善很多。他們這樣說，我很開心，因為已達到目標。」

談到她在劇中有很多動作戲又要分飾兩角，Aimee透露被丈夫陳豪取笑「辛苦都係自己攞嚟」，但她沒後悔，只是與陳豪合演情侶有壓力，未開工已緊張。「以演員身分與陳豪合作，我怕不知怎樣面對他，拍攝時不能有陳茵媺面對丈夫的感覺。我擔心自己能否演到，怕混淆，收工後如何做回他的太太呢？我也擔心觀眾不接受，希望觀眾看過《羅》劇後會接受。我拍攝時曾向陳豪要求保持距離，但他沒這樣做，還經常『Baby』、『Honey』叫我，又怕我壓力大沒胃口，買宵夜來探班。他當時常說『我唔見咗個老婆』，真的，我拍完後花了2、3個月抽離角色，直至有一天他說︰『老婆終於返嚟﹗』」

Aimee有好劇本及角色會繼續拍劇，但拒與陳豪再合作，不想兩人同時開工沒人照顧3個仔女。「我一向喜歡演戲，有時看回自己從前的演出會很有滿足感，很開心，更會忍不住流淚。我希望能同時兼顧家庭和事業，做一個摩登女性。雖然我是個媽媽，但沒有包袱，更想演精神病、反派、吸毒、壞角色。其實當媽媽也是一個角色，要為孩子做好榜樣。我當媽媽前已守規矩，乖了那麼久，能在演戲時做一些曳的事，其實很精彩﹗性感角色？如能性感，為何不可？」

（即時娛樂）