《思家大戰》冧莊收視榜首 《香港人在北京》結局收視升 (21:27)

李思捷主持的《思家大戰》再登一周收視榜首。（資料圖片）

無綫公布翡翠台上周（10 月 30 日至 11 月 5 日）收視，周日晚播映的《思家大戰》以最高收視 22.8 點（146 萬觀眾）登收視榜首。

根據CSM 媒介研究及 YOUBORA 收視資料數據顯示，翡翠台上周一至五晚各節目收視成績，《東張西望》跨平台直播收視最高 22.4 點（144 萬觀眾），《愛‧回家之開心速遞》最高收視 21.9 點（141 萬觀眾），《羅密歐與祝英台》最高收視 20.3 點（131 萬觀眾），結局篇的《香港人在北京》最高收視 20.6 點（133 萬觀眾），升 1.2 點。黎耀祥主持《請客必食 18 道菜》最高收視15.9 點（102 萬觀眾），黎諾懿主持《隨懿深度行》最高收視 16.9 點（109 萬觀眾）。

周六晚播出《TVB 繼續創新節目巡禮 2024》最高收視 16.8 點（108 萬觀眾）。周日晚李思捷主持及監製的《思家大戰》，嘉賓是周秀娜率領的「叠影狙擊」隊對戰鄧梓峰率領的「台慶MC」隊，最高收視 22.8 點（146 萬觀眾），冧莊收視榜首。對上一星期最高收視22.6點，今次微升0.2收視點。緊接播映的《中年好聲音 2》最高收視 21.5 點（138 萬觀眾）。

（即時娛樂）