《新城勁爆頒獎禮》玩AI遊戲 炎明熹想同外星人合照 (23:14)

《新城勁爆頒獎禮2023》將於12月30日舉行，今年頒獎禮以主題「…正在生成」，舉行「偶像合照 正在生成」AI遊戲，讓歌迷與歌手利用AI生成獨一無二的合照，拉近與偶像的距離。大會先邀陳柏宇、馮允謙、王灝兒、炎明熹及泳兒等歌手試玩，由AI即場生成全新「合照」，他們更分享最想跟誰「合照」。

陳柏宇選擇與自己的AI人像合照，笑稱平常除了照鏡子外，很少有機會與自己「同框」，所以趁這個機會與自己「打個招呼」。問他最想與誰合照時，陳柏宇表示最希望能與他未來的女兒合照拍攝一張世紀合照。陳柏宇︰「我最想同成年嘅囡囡合照，好想知佢變成點嘅樣。雖然將來都可以同佢合照，但要以現在的靚仔Look合照，就要靠AI嘅幫助。」

馮允謙試玩了AI生成合照後，興奮大叫好得意，笑說：「一開始覺得唔似自己，但望望吓又覺得有啲似。皮膚變得黑黑實實，個樣又鬼鬼地，變咗外國版嘅Jay Fung。」。炎明熹被問及最想與誰合照時，曾被外界稱為「火星女孩」的炎明熹最想與「同類人」合照。她說︰「我最想同外星人合照，原因就係『我是隨意揀一位』，所以就揀同外星人合照。」泳兒揀了跟保錡合照，笑指這讓她有種「重生」的感覺。泳兒說︰「相入面嘅自己好似整過容，帶畀我一種全新泳兒的感覺。」

（即時娛樂）