叠影狙擊｜周秀娜首集即曬冷 拍喊戲培養情緒變生人勿近 (13:27)

由黃宗澤（Bosco）、周秀娜（娜姐）、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等合演的《叠影狙

擊》（《叠影》）昨晚（6日）首播，新加坡特警隊長魏曉晨（周秀娜飾）查案時，意外發現失散多年的孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）屍體，法醫Brendon（河國榮飾）指梁曦被活摘心臟。

曉晨及後在任職新加坡技術部警長男友家明（方力申飾）協助下，調查到事件疑似與職業殺手有關，並得悉梁曦曾致電自己求救；同一時間，梁曦男友在香港任職警察的袁晟杰（黃宗澤Bosco飾），亦身處新加坡調查工程師Roger Lee（張達倫飾）失蹤事件，為查明妹妹死亡真相，曉晨借用梁曦手機，以其身分作進一步調查，發現案中有案。

《叠影》首集內容已相當豐富，集齊打戲、槍戰、喊戲，更具懸疑感，首集是娜姐Solo曬冷作，先後迎戰職業殺手及神秘狙擊手的她，無論是凌空起飛腳或是槍戰場口，均表現俐落，不乏埋身肉搏及槍戰戲。

除了動作場口，她還要應付3場喊戲，分別是發現妹妹屍體、與上司爭辯應否查案，及在方力申面前憶述對亡妹的悔疚，獲網民讚是實力派。

娜姐受訪時笑指首集打鬥場面未算最難，關鍵原因竟然是高踭鞋，她說：「第一集因為我仲未正式扮梁曦，唔使著高踭鞋拍打戲，所以順利啲！」

談到首集有多個落淚場口，她透露最深印象，是與方力申在家中的喊戲：「劇情講我知道妹妹走咗好內疚，嗰場戲係幾大壓力，因為要好集中去諗同妹妹嘅回憶片段，去幫助培養情緒，嗰幾場喊戲我都生人勿近，唔會同身邊啲人講笑，而嗰日係拍得最攰同最痛！」

（即時娛樂）