38歲林德信跟女友感情穩定恨做爸爸 細貓拒替陳伊霖寫歌 (14:36)

何雁詩7年前曾為這個頒獎禮任表演嘉賓，如今已變為人母，她笑言心態上仍保持少女心。（劉永銳攝）

林德信（Alex）、尹光、應智越（細貓）、何雁詩，昨晚（6日）到灣仔出席《2023 CASH週年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮》，Alex表示最近準備出新歌和拍MV，早前在音樂節上舉行個人騷，是他近10年做過最大型音樂演出。

提到與圈外女友Candace拍拖已逾7年，Alex表示雙方感情穩定，亦有談過未來，但尚未求婚，他笑說：「前2年還沒有想太多，過了疫情對好多事想法有改變。（心急做爸爸？）覺得是時候了，我都38歲！（爸爸林子祥恨抱孫？）他沒有表示，只會在工作上畀意見，當沙麗（葉蒨文）和跟其他人談這些話題，他會偷聽，但沙麗和我媽媽沒有直接問我，總之有好消息會通知大家。」

細貓入行後一直努力創作的歌，好開心作品得到大會認同邀請做會員，前後已收過兩筆版稅，最近所收版稅更有6位數字，成為他的動力，希望可以跟更多音樂人和歌手合作，他說：「有些歌手都向我邀歌，我都習慣幫人度身訂做，但覺得自己寫快歌不夠好，寫慢歌比較優勝，作品會是韓式風格，之前Jeremy（李駿傑）都跟我傾過，希望大家可以合作啦！」

若然傳過緋聞的陳伊霖找他寫歌又如何，細貓坦言：「現在我覺得就不好了，這刻不適合，等我處理好自己事業先，其他事不回應。」

何雁詩7年前曾為這個頒獎禮任表演嘉賓，如今已變為人母，她笑言心態上仍保持少女心，問老公鄭俊弘是否當她少女？何雁詩說：「我們互當對方保母，因為家裏的錄音室，已改建為BB房，我在家作歌時，老公旁邊彈結他，我們輪流湊仔，感覺有很多干擾。」

她透露兒子暫時不愛群體玩耍，但對鋼琴、打鼓樂器有興趣，期待兒子長大後能一起玩音樂：「兒子明年開始返學前班，我和老公會有多些自由時間做自己的事。」

（即時娛樂）