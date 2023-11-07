李麗珍自認傳統媽媽 最緊要囡囡開心 芯駖首次拍戲又驚又緊張 (15:02)

李麗珍、李靖筠、COLLAR成員李芯駖、陳湛文、張松枝和導演羅耀輝等，昨晚（6日）到㘣方戲院出席「第20屆香港亞洲電影節」《望月》首映禮。

李麗珍和李靖筠在戲中飾演母女，李麗珍讚女兒耀眼又醒目，唱歌又叻。李靖筠透露電影以家庭為主題，她和珍姐有鬧交戲。李麗珍解䆁因為講她有兩段婚姻，所以與女兒有拗撬，並不激烈，未到大打出手。李麗珍又感激導演，開拍前一星期她拗柴仍肯起用她，還安排輪椅推她出入，工作人員也對她很好，令她很窩心。

現實中，李麗珍自認傳統媽媽，不會迫女兒讀書和學什麼，最重要是女兒開心。李靖筠說：「珍姐和女兒感情很好，很親密，女兒跟媽咪一樣靚。」她雖然首次和珍姐合作，但沒壓力，說：「她令我很放鬆，很快便進入狀態。戲中我有場踩滑板戲，事前有先練習，沒有受傷。」

陳湛文和李芯駖則飾演兩夫婦，但沒有親熱戲，連咀嘴也欠奉，陳湛文稱因為他們關係疏離。首次拍電影的李芯駖坦言又驚又緊張，收到劇本後，找來戲劇老師幫手對戲，研究角色，她說：「對住那麼多前輩演出好緊張，但感恩從他們身上學到很多東西。我都有向陳湛文請教，而且問了一個難題，就是什麼是演技？」

陳湛文笑言他也有問李芯駖，什麼是舞藝，並要求教他跳舞，但至今都未教，他笑說：「不教我不要緊，教我個女就得。」

（即時娛樂）