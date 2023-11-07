陳健安拍新歌MV前 遇交通意外受傷 將錯就錯貼膠布上陣 (15:17)

安仔透露新歌靈感取自Demo《天一光》，首次聽到後已經覺得「好啱數」，亦希望帶給樂迷經歷過後一覺醒來的感覺。（大會提供）

其中一幕與舞蹈員同場的場口，雖然安仔只有數秒的動作，不過見他反覆練習，又不時詢問排舞師意見，非常認真。（大會提供）

陳健安負傷上陣拍新歌MV，他將錯就錯在面上貼膠布拍攝。（大會提供）

陳健安（安仔）最近推出新歌《之後的一天》，MV昨晚（6日）上架，這是繼《厭惡物圖鑑》後，再次邀請謝芊彤作曲。安仔透露新歌靈感取自Demo《天一光》，首次聽到後已經覺得「好啱數」，亦希望帶給樂迷經歷過後一覺醒來的感覺。而MV就由填詞人Oscar執導，他們走勻港九新界共6個景點，由朝到晚拍攝，安仔笑言是「香港一日遊」。

安仔說：「第一次聽呢首Demo，感覺係經歷咗一啲事之後瞓醒覺咁。之前推出嘅《好好掛住》、《繼續繼續》，《厭惡物圖鑑》都係有一啲經歷，經歷過後瞓醒嘅第二日係點過？呢首歌會同大家分享下。」

MV走勻香港、九龍，新界取景，由銅鑼灣走入屯門、室內走到室外，稱得上是「香港一日遊」。畫面中亦會出現奇特又具違和感的布置，刺激眼球，包括懷舊海報、大量氣球、夏日鯉魚旗、巨型彩色願望石頭和電腦效果等。安仔說：「揀咗啲靚嘅地方，好似散步睇唔同風景，拍攝過程有啲Surreal（超現實），喺街會出現正常唔會見到嘅嘢，好似反映我心境。」

拍攝當日，安仔臉貼膠布，他解釋：「將錯就錯，之前交通意外整傷咗塊面，拍MV前就同Oscar提議，不如我貼住塊膠布，意思就係經歷過一啲事受傷咁，喺MV入面多一個意思。同埋真係受咗傷，避免化妝品影響傷口康復。」

早前透露明年舉行個人演唱會的安仔，最近已操肌兼控制飲食，事關除拍MV和為個唱準備外，他還要拍攝專輯封面，為保持最佳狀態，只好忍口兼勤力健身。他說：「減咗好多Carbs（碳水化合物），食少咗宵夜同埋零食，希望上鏡好睇啲。」

（即時娛樂）